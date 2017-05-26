'in yüzde 79,5'i resmen satıldı

Giriş Tarihi: 26.5.2017 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 09:14
Banvit'in yüzde 79,5'i resmen satıldı

'teki yüzde 79.5 hissenin - ortaklığı TBQ Foods'a devri tamamlandı.

Türk gıda şirketi , hisselerinin yüzde 79,5'inin ve ortaklığındaki TBQ Foods'a devri için ocak ayında yapılan anlaşmanın tamamlandığını ve hisselerin devir fiyatının hisse başına 12.07 lira olduğunu açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre devir fiyatı hisse başına 3.39 dolar olarak belirlendi. Bu tutar devir tarihindeki resmi kura göre 12.07 liraya karşılık geliyor. Hisselerin toplam devir bedeli ise 269.2 milyon dolar ediyor.

Devir fiyatı hisselerin dünkü kapanış fiyatı olan 11.65 liranın yüzde 3.6 üzerinde yer alıyor.

Brezilyalı tavuk üreticisi BRF'nin yüzde 60 pay sahibi, Katar ulusal varlık fonuna ait Qatar Holding'in yüzde 40 paya sahip olduğu TBQ Foods devir işleminin ardından zorunlu pay alımı yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na da başvuruda bulunacak.

49 YILLIK ŞİRKET

1968 yılından beri faaliyet gösteren Banvit, Türk kanatlı sektörünün lideri konumunda bulunuyor.

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Banvit'in yüzde 79,5'i resmen satıldı
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