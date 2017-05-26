'de 45 binden fazla aracını geri çağırıyor!

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 26.5.2017 19:41 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 20:42
BMW ABD'de 45 binden fazla aracını geri çağırıyor!

Alman otomotiv firması , 'de 45 binin üzerinde aracını geri çağırdığını duyurdu.

'den yapılan açıklamada, 2005-2008 yıllarında üretilen 7 serisi ve B7 Alpina modellerinde görülen bir sorun nedeniyle toplam 45 bin 484 aracın geri çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu model araçların yolcu kapılarının hareket halindeyken açılabileceği bilgisine yer verildi.

Yolcuların araç kapılarını kapattıkları halde yoldan veya aracın içinden kaynaklanan bir nedenle kapıların kendiliğinden açılabileceği ifade edilirken, bu durumun kazaya neden olabileceği ve yolcuların yaralanma riskini arttırdığı bildirildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BMW ABD'de 45 binden fazla aracını geri çağırıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz