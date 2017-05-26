Büyük satış!

Endeksin kısa zamanda 100 bine çıkacağı, Mark Mobius ve Marc Faber gibi dünyaca ünlü yatırımcıların "Türk varlıklarına ilgi artacak" açıklamalarıyla yabancı girişinin artacağına yönelik beklentilere rağmen Türkiye'nin iki köklü ailesi Borsa
İstanbul'da aynı anda yüklü miktarda kafa karıştıran bir hisse satışı
na imza attı. Koç ailesi üyeleri dün holdingin yüzde 4.22'sini oluşturan hisseleri 1.7 milyar TL'ye (490 milyon dolar) sattı. Sabancı Holding'de ise aile ile bağlarını koparan Şevket Sabancı, 100 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. İki holdingin hisse satışı borsada son dönemde yaşanan yükselişi de frenledi. Borsa yatırımcısı üzerinde 'olumsuz bir algı'ya neden olan satış nedeniyle endeks ilk seansta 767 puan düştü. Bunun 500 puanı bu iki holdingin hisselerindeki değer kaybından kaynaklandı. Dün ilk seansta Koç Holding hisseleri yüzde 6.7, Sabancı Holding hisseleri ise yüzde 2.9 değer kaybetti.
BİRLİKTE SATIŞ TESADÜF MÜ?
Koç Holding kaynakları, satışın Sabancı Grubu ile aynı güne denk gelmesinin tamamen tesadüf olduğunu belirtti. Koç'un bu satışı aylar öncesinde planladığını ileri süren kaynaklar, iki grubun birlikte hareket etmediğini kaydetti. Koç Holding kaynakları, aynı zamanda, son dönemde borsada tarihi zirveyi gören hisselere yurtdışındaki kurumsal yatırımcılardan talep gelmeye devam ettiğini, bunun karşılanması için ortaklar tarafından piyasadaki dengeleri bozmamak adına, yeni bir arzın gerçekleştiğini vurguladı.
DEĞERİNİN ALTINDA SATTILAR
İki grubun hisse satışının iskontolu olması da bir başka düşündürücü nokta oldu. Koç'ta hisse başına satış fiyatı, perşembe günkü borsa kapanışının yüzde 6.7 altında 15.87 TL olarak belirlendi. Sabancı'da ise satış borsadaki fiyatın yüzde 4 altında bir fiyatla gerçekleşti. Sabancı Holding'in CEO'su Mehmet Göçmen, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantıda, borsadaki hisse değerlerinin en az yüzde 40 iskontolu olduğundan şikâyet etmişti. Bu nedenle, Şevket Sabancı'nın hisselerini yüzde 4 iskontolu satması dikkat çekti. Sabancı Holding'de, söz konusu hisse satışının yönetimdeki aile bireyleri tarafından yapılmaması ve hissedarlık oranının bildirim zorunluluğunun altında kalması nedeniyle konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Koç ve Sabancı bilerek ya da bilmeyerek, yaratılmak istenen olumsuz algı operasyonuna alet olurken şirket hisselerini yabancılar kapıştı. Sabancı'daki satışa 1.8 kat talep gelirken, Koç Holding hisselerinin satışı da çok kısa bir sürede gerçekleştirildi.
KİM NE YAPARSA YAPSIN 100 BİNE ÇIKAR?
Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ dün yaptığı açıklamada, yabancı girişlerinin Koç ve Sabancı Holding'deki satışları dengeleyeceğini kaydetti. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, iki grubun bu satışla piyasaya "fiyatları tepe olarak" görüyoruz mesajı verdiğini, fakat buna rağmen yabancı yatırımcıların talep göstermesinin ise olumlu olduğuna dikkat çekti. Erkan, "Bu yabancı ilgisinin devam ettiğinin göstergesi. Yılbaşından beri olan Borsa rallisini kaçıran bazı yabancı fon yöneticileri açısından da bir seferde yüklü miktarda hisse senedine sahip olma fırsatı yakaladı" dedi. Türkiye'ye güvenen yabancı yatırımcılar yılbaşından bu yana 1.5 milyar dolarlık hisse senedi, 1.7 milyar dolarlık tahvil-bono alımı yaptı.
YOK BÖYLE BİR SATIŞ
Borsada
daha önce de bazı
şirketlerde hisse
satışı yapılırken,
hiçbirinin boyutu
ve içeriği bu denli
güçlü olmamıştı.
Zira BİM'de Latif
Topbaş elindeki
yüzde 14 hisseyi
satarken, bunu
yine kendine ait
bir şirkete gerçekleştirdi.
Dün
Galatasaray'daki
hisse satışı da
sadece 15 milyon
liralık olup, futbolcu
transferine
kaynak sağlandı.
Oysa Koç
ve Sabancı Holding'teki
hisse
satışı gerek
zamanlaması
gerekse verdiği
mesajla adeta
tedirginlik yaratmak
isteyenlerin
ekmeğine yağ
sürdü.