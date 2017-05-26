Ekonomik güven arttı!

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Endeks, Mayıs'ta önceki aya göre yüzde 1,1 daha yükselerek 99,5'ten son 1,5 yılın zirvesi olan 100,5'e çıktı. Ocak ayındaki değer ise 89,5'ti.



Mayıs ayında tüketici güven endeksi 72,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 102 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,8 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 86,3 değerine yükseldi.



Mayıs ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 104,8 değerine geriledi.