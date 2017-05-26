İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabulucu zorunlu oldu

Çalışanı ve işvereni ilgilendiren iş davalarında her iki kesimi de rahatlatacak yeni bir sayfa açılıyor. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunlu hale geliyor. Artık çalışan yıllarca mahkemelerde sürünmeden tazminatlarını kısa sürede alabilecek. Tasarıyla feshe bağlı kıdem, ihbar, kötü niyet ve ayrımcılık tazminatları ile yıllık izin ücretine ilişkin zaman aşımı süresi de 10 yıldan beş yıla düşüyor. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatabilecek. Tarafların anlaşmaları durumunda arabuluculuk ücreti taraflarca eşit karşılanacak. Çalışma Bakanlığı verilerine göre işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar hem çalışma hayatında hem de yargının gündeminde önemli yer tutuyor. Arabulucuya giden iş uyuşmazlıklarının yaklaşık yüzde 95'inin bir günde sonuçlandırıldığı belirtiliyor.