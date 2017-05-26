İTÜ'den Zeynep Bodur Okyay'a fahri doktora ünvanı!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve üst yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay'a, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından fahri doktora unvanı tevcih törenine katıldı.

Ayazağa Kampüsü'ndeki törende konuşan Kurtulmuş, sanayi-üniversite iş birliğine verdikleri önemi göstermek ve bundan sonraki dönemde Türkiye'nin daha ileriye gidebilmesiyle ilgili hiç olmazsa karınca kararınca bir destek verebilmek için etkinliğe katıldığını anlattı.

Zeynep Bodur Okyay'ı tebrik eden, Türkiye sanayisine katkıda bulunan bir grubun liderini fahri doktora ile ödüllendirdiği için İTÜ yönetimi, senatosu ve rektörünü de kutlayan Kurtulmuş, grubun kurucusu İbrahim Bodur'a da Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin yarınlarının bugünkünden çok daha aydınlık olacağını ifade ederek, "Üniversite-sanayi iş birliği bakımından bugünkü fahri doktora töreninin çok anlamlı olduğunu görüyorum." dedi.