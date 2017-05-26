4 bin 970 memur aranıyor

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından
2017 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu gereğince
açıktan atama ve nakil
sayılarının kamu idare kurum
ve kuruluşlarına dağılımı
yapılırken, memur adaylarının
başvuru tarihleri de açıklandı.
Bütçe kanununda merkezi
atamalar için 5 bin kadro
verilmişti. Söz konusu
kadrolardan 4 bin 970
'inin
kurumlara dağılımı açıklandı.
Memur kadrosuna atamalar KPSS 2017/1
ve KPSS 2017/2
merkezi atamaları ile yapılacak.
Merkezi yerleştirmeler ile 68
kamu kurum ve kuruluşuyla
107 üniversiteye memur
ataması gerçekleştirilecek.
Adaylar ÖSYM Başkanlığı
tarafından başvuru
kılavuzlarının yayımlanmasıyla
birlikte başvurularını yapacak
ve KPSS puan üstünlüğüne göre
yerleştirmeler
gerçekleştirilecek. KPSS
2017/1 tercih kılavuzu DPB
tarafından 1 Haziran 2017
tarihinde ÖSYM Başkanlığı'na
gönderilecek olup, adaylar
tercih başvurularını 21 Haziran ile 3 Temmuz 2017
tarihleri arasında yapabilecek.
KPSS 2017/2 tercih kılavuzu
ise DPB tarafından 25 Ekim 2017
tarihinde ÖSYM'ye
gönderilecek, memur adayları
tercih başvurularını 14 Kasım ile 23 Kasım 2017
tarihleri
arasında gerçekleştirebilecek.
İSTİHDAM TAKVİMİ
Türk Alman Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı :
9 sözleşmeli personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Süleyman Demirel Üniversitesi: 19 akademik personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Harran Üniversitesi: 34 sözleşmeli personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Hacettepe Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Adnan Menderes Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Boğaziçi Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Erciyes Üniversitesi: 1 avukat alacak. Başvuru için bugün son gün.
Artvin İl Özel İdaresi: 1 engelli işçi alacak. Başvuru için bugün son gün.
İzmir Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 1 sözleşmeli koro sanatçısı alacak. Başvuru için bugün son gün.
Ankara Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 2 sözleşmeli koro sanatçısı alacak. Başvuru için bugün son gün.
Antalya
Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 1 sözleşmeli koro sanatçısı alacak. Başvuru için bugün son gün.
Mersin Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 4 koro sanatçısı alacak. Başvuru için bugün son gün.
Samsun Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 4 koro sanatçısı alacak. Başvuru için bugün son gün.
Galatasaray Üniversitesi: 15 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs.
Bayburt Üniversitesi: 6 öğretim üyesi alacak. Son başvuru 29 Mayıs.
Hacettepe Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs
KAYNAK: TAKVİM