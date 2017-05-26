4 bin 970 memur aranıyor

Giriş Tarihi: 26.5.2017
4 bin 970 memur aranıyor

Kamuya alınacak 4 bin 970 memur için düğmeye basıldı. Kurumlara yapılacak alımların sayısı belirlenirken, başvuru tarihleri de belli oldu

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince açıktan atama ve nakil sayılarının kamu idare kurum ve kuruluşlarına dağılımı yapılırken, memur adaylarının başvuru tarihleri de açıklandı. Bütçe kanununda merkezi atamalar için 5 bin kadro verilmişti. Söz konusu kadrolardan 4 bin 970'inin kurumlara dağılımı açıklandı. Memur kadrosuna atamalar KPSS 2017/1 ve KPSS 2017/2 merkezi atamaları ile yapılacak. Merkezi yerleştirmeler ile 68 kamu kurum ve kuruluşuyla 107 üniversiteye memur ataması gerçekleştirilecek. Adaylar ÖSYM Başkanlığı tarafından başvuru kılavuzlarının yayımlanmasıyla birlikte başvurularını yapacak ve KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirmeler gerçekleştirilecek. KPSS 2017/1 tercih kılavuzu DPB tarafından 1 Haziran 2017 tarihinde ÖSYM Başkanlığı'na gönderilecek olup, adaylar tercih başvurularını 21 Haziran ile 3 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapabilecek. KPSS 2017/2 tercih kılavuzu ise DPB tarafından 25 Ekim 2017 tarihinde ÖSYM'ye gönderilecek, memur adayları tercih başvurularını 14 Kasım ile 23 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

İSTİHDAM TAKVİMİ
Türk Alman Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı : 9 sözleşmeli personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Süleyman Demirel Üniversitesi: 19 akademik personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Harran Üniversitesi: 34 sözleşmeli personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Hacettepe Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Adnan Menderes Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Boğaziçi Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Başvuru için bugün son gün.
Erciyes Üniversitesi: 1 avukat alacak. Başvuru için bugün son gün.
Artvin İl Özel İdaresi: 1 engelli işçi alacak. Başvuru için bugün son gün.
İzmir Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 1 sözleşmeli koro sanatçısı alacak. Başvuru için bugün son gün.
Ankara Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 2 sözleşmeli koro sanatçısı alacak. Başvuru için bugün son gün.
Antalya Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 1 sözleşmeli koro sanatçısı alacak. Başvuru için bugün son gün.
Mersin Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 4 koro sanatçısı alacak. Başvuru için bugün son gün.
Samsun Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü: 4 koro sanatçısı alacak. Başvuru için bugün son gün.
Galatasaray Üniversitesi: 15 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs.
Bayburt Üniversitesi: 6 öğretim üyesi alacak. Son başvuru 29 Mayıs.
Hacettepe Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs

KAYNAK: TAKVİM
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4 bin 970 memur aranıyor
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