Turizmde 4.0 dönemi

SABAH Gazetesi Turizm Platformu, dün Antalya
Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 'Türk turizminde fırsatlar ve finansman stratejileri'nin masaya yatırıldığı platforma, sektör temsilcileri, otelciler, tur operatörleri ve turizm oyuncuları yoğun ilgi gösterdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, 'Turizmde 4.0' döneminin başladığı mesajı çıktı.
KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ ARTACAK
Yayman, "Turizm sektörü bakanlığın, otelcinin ya da tur operatörünün işi değil. Buradan elde edilen gelirle ülke kalkınıyor, dolayısıyla bu sektör hepimizin. Sektörü sahiplenerek bu platformu hayata geçiren SABAH Gazetesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. Turizm sektörünün son 30 yılda bir başarı hikâyesi yazdığını belirten Yayman, sektörde artık 4.0 döneminin başladığını vurguladı. Sektörün yeni döneminin şifrelerini paylaşan Yayman, şunları anlattı: "Türkiye'de turizm hareketi yani 1.0 olarak niteleyebileceğimiz dönem, 1985'te Turgut Özal'ın sektöre verdiği teşvik ve desteklerle başladı. 2.0 dönemi ise 1990'larda, tur operatörleriyle devreye girdi. O dönem charter seferlerinin başlatılması, mas yani kitle turizminin hayata geçmesi sektör ciddi bir ivme kazandırdı. 3.0 dönemi ise 2002'de AK Parti ile başladı. 40 milyon gibi bir turist sayısına ulaşıldı. Artık yeni bir döneme girdik. Turizmi tüm Türkiye'ye yayacağız. Global tanıtımda daha etkin olacağız ve dijital kanalı daha güçlü kullanacağız."
'NİCELİK TAMAM, NİTELİĞE GEÇELİM'
Türk turizmi versiyon 2.0, panelinin düzenlendiği etkinlikte sektördeki tehditler ve fırsatlar masaya yatırıldı. Panelin moderatörlüğünü yapan Sabah Gazetesi Yazarı Dr. Şeref Oğuz, sektörde nicelik sorununun çözüldüğü artık niteliğe geçilmesi gerektiği vurguladı. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar da sektördeki gelişimin iç pazarın güçlendirilmesiyle sağlanabileceğini aktardı.
Panelde konuşan melek yatırımcı Ali Rıza Babaoğlan da global turizmin gittiği yöne doğru hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Günaydın Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik de, Türkiye'nin Hindistan'daki turizm potansiyelinden yararlanması gerektiğini vurguladı.
YERLİ TURİST 2023'TE 30 MİLYON OLUR
Mete Vardar, "Yurtdışından turist getiren operatörlere verilen destekler bizlere de sağlanırsa, tatilin bir lüks değil ihtiyaç olduğu tüketiciye anlatılırsa, buna yönelik krediler verilir ve kampanyalar düzenlenirse yerli turist sayısı 2023'e kadar rahatlıkla 30 milyona çıkar " dedi. TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili de "Dünyada her ülke iç pazarı öne alır. Ana öğeyi iç pazar oluşturur. Biz iç pazarın gelişmesi için son 3 yıldır ciddi bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.
54 TEŞVİK BELGESİ ALINDI
Toplantıda "Türk Turizminde Yatırım Stratejileri ve Sektörün Finansmana Erişiminde Sorunlar ve Çözümü" başlıklı ikinci oturumu da Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin yönetti. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmde geçici bir durgunluk dönemi yaşandığını belirterek, "Ocak-Mart aylarında 63 teşvik alındı. 54 tanesi yeni otel. 54 otel için teşvik alındıysa nasıl krizden bahsederiz" dedi. Rusya'dan uçak krizi öncesi 25 bin hastanın geldiğini dile getiren turizmci Emin Çakmak da "Sadece söylenmek değil, bir şeyler de yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz ise Türkiye'nin turizmde sorunun kaynak değil idrak sorunu olduğunu belirterek, "32 milyar dolarınız varsa bir Las Vegas kurabilirsiniz ama bir Şanlıurfa kuramazsınız" dedi. Denizbank Satış Grup Müdürü Ümit Recep Uğur ise bugüne kadar Türkiye'ye 80 milyar dolarlık finansman sağlandığını belirtti.