Türkiye'nin asırlık rüyası gerçekleşti

Türkiye'nin asırlık rüyası, Göksu Havzası'ndan Akdeniz'e akan suyu Konya Ovası ile buluşturan projede su, toplam 225 kilometre uzunluğundaki kanalla ovaya akmaya başladı.

Akdeniz'e boşa akan suların Konya Ovası'na aktarılmasını amaçlayan ve Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in çizdirdiği yüzyıllık projede sona gelindi.





Konya Ovası Projesi'nin (KOP) önemli adımı olan Mavi Tünel Projesi ile Bağbaşı, Bozkır ve Avşar barajlarında toplanan suyu Konya Ovası'na aktaracak 125 kilometre uzunluğundaki Apa Hotamış İletim Kanalı (AHİ) tamamlandı. Proje kapsamında 2015'te, Mavi Tünel'den ilk su verilmiş, Apa Göleti de çiftçilerin kullanımına sunulmuştu.





KONYA'YA İÇME SUYU

Yürütülen çalışmaları incelemek üzere Konya'ya gelen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOP'un bir diğer önemli ayağı Konya İçme Suyu Şantiyesi'nin bitirildiğini söyledi.

Konya Merkez Arıtma Tesisi'nin de tamamlandığını ifade eden Acu, yıl sonuna kadar Konya'ya içme suyu verilmesini sağlayacak tesislerin bitirileceğini dile getirdi.

Acu, yıllık 100 milyon metreküp su ile Konya'nın 2065'e kadarki içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirterek, "Söz konusu projede herhangi bir aksaklık yaşanmaması için KOSKİ Genel Müdürü ve müteahhit firma yetkilisiyle toplantı yaptık. Toplantıda, çalışma ve iş programı ile ilgili bilgi aldık, ödenek ile ilgili bir sıkıntımız olmadığını tespit ettik." dedi.





"780 BİN HEKTARLIK KISMINI TAMAMLADIK"

"Konya Ovası Sulamaları (KOS) 1,2,3 Projesi" şantiyesinde çalışmaların devam ettiğini anlatan Acu, şunları söyledi:

"KOS 1,2,3 Projesi ile Çumra Ovası'nda brüt 19 bin hektar tarım arazisi sulanacak, bölgedeki çiftçimizin ekonomik olarak kalkınması sağlanacaktır. 17 Şubat 2019 tarihinde bitirilmesi planlanan projede, sulama inşaatının tamamlanmasını müteakip 24 ay süresince tüm sulama tesisleri yüklenici tarafından işletilecek, bakım ve onarımı yapılacak. DSİ Genel Müdürlüğü olarak yüzyıllık bir rüya olan 1 milyon 100 bin hektarlık alanın sulanması projemizde, 780 bin hektarlık kısmını tamamladık ve işletmeye aldık. 2019'a kadar kalan kısmı bitireceğiz. Bölge halkımızın refah seviyesini yükseltmek, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."





"225 KİLOMETRELİK SUNİ BİR NEHİR OLUŞTURDUK"

Acu, KOS 1,2,3 Projesi'nde araziyi küçük alanlara bölerek sulamaya açmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle dedi:

"İlk etapta 3 bin 200 hektar alanı suyla buluşturacağız. Sulamaya açtığımız alanları, modern sulamayla işletmesini de dahil ederek bitirmiş olacağız. KOP, Akdeniz'e akan suların 414 milyon metreküpünün Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Ovası'na aktarıldığı bir proje. AHİ ve BSA kanallarını topladığınızda 225 kilometrelik suni bir nehir oluşturduk. Bunun son ayağı Hotamış Depolaması'nı bitirdik ve geçen hafta itibarıyla test suyunu vermeye başladık. Suyu halkımızın kullanımına sunarak, refah seviyesine katkı sağladıkça işin keyfi artıyor. İç Anadolu Bölgesi yeraltı suyunu yoğun kullanan bir bölge. Bu yüzden bölgedeki sulama projeleri yeraltı su havzasının korunması açısından çok önemli. Hızlı hareket etmeniz gereken projelere, rehabilitasyon projelerimize de çok önem veriyoruz. Sarayönü Beşgözler, Seydişehir Kuğulupark, Ereğli Akgöl Sazlıkları gibi rehabilitasyon projelerimiz cazibe merkezi haline gelerek, bulundukları bölgenin ekonomisine katkı sağlayacaktır."