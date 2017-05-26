Yerli otoda ilk toplantı

Yüzde 100 yerli otomobilin TOBB çatısı altında üretilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan olumlu yanıt gelince genel kurulun ertesi günü hummalı bir çalışma başladı. TOBB yönetim kurulu üyeleri olan oda ve borsaların başkanları yerli otomobilin üretilmesi için nelerin yapılması gerektiği konusunda personellerine direktif verdi. Edinilen bilgilere göre, 6 Haziran'daki TOBB Yönetim Kurulu'nun da ilk gündem maddesi yerli otomobil olacak. Toplantıda projeyle ilgili yol haritası belirlenip, şirketlerle görüşme aşamasına geçilecek. TOBB yönetim kurulu üyeleri, "Yerli otomobil TOBB çatısı altında gerçekleşeceği için artık Türkiye'nin projesi olacak. TÜSİAD üyeleri de, MÜSİAD üyeleri de bizim çatımız altında. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil görevini TOBB'a vermesi çok önemli bir adımdır" dedi. TOBB bürokratları da, 6 Haziran'daki toplantı için otomobille ilgili çalışmaların başladığını, yönetime konuyla ilgili bir rapor sunacaklarını kaydetti.



'MONTAJ BİZE YAKIŞMIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda "Bir teklifim var. Bunu her yerde yapıyorum. Çünkü buna doğrusu hasretim. Diyorum ki, gelin şu yüzde 100 yerli üretim olan otomobilimizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası içerisinden çıkartalım. TOBB yüzde 100 yerli otomobili 'Made in Turkey' olarak çıkarsın. 15 senedir bu işi yapanlara teklif etmişimdir. Gelin kendi otomobilimizi üretelim. Ne yapıyor? Montaj, montaj... Montajcılık bu millete yakışmıyor" demişti.



İLK MODEL 2019'DA ÇIKACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yeni modelin esasları için dün bir toplantı yaptı. Özlü, "Zaten Sayın Başkan, bizim ortaya koyduğumuz iş modelinde aradığımız ana yükleyiciyi ifade ediyor. Bu (dün) akşam TOBB Başkanı ile bir toplantımız var, bu toplantıda yeni modelin esaslarını görüşeceğiz, konuşacağız" dedi. Bakan Özlü, "Özel sektör öncü ve yüklenici olacak. Onlarla anlaşmaya vardıktan sonra tarih konusunda kesin konuşmak daha doğru olur. Ancak bizim hedefimiz 2019'da ilk modelin ortaya çıkmasıdır" şeklinde konuştu.



TOBB: İVEDİLİKLE BAŞLIYORUZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, dün bir açıklama yaparak, yerli otomobil için çalışmalara 'ivedilikle' başladıklarını söyledi. Önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu işin altından kalkacağımıza inancımız tam. Bakan Özlü ile bir araya gelerek yol haritamızı belirleyeceğiz" diye konuştu.