2.5 milyon esnafa teşvik “seferberliği”

Hükümet, sıfır faizli kredi desteği verdiği, İşsizlik Fonu'ndan yararlanmasını sağladığı ve sicilini temizlediği 2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek 6 önemli adım daha attı. İş koçları esnafın nitelikli eleman bulmasını sağlayacak, onlarla işe gidecek, rehberlik edecek. İş kapısı açan esnaf üç yıl boyunca istihdam teşviklerinin tamamından yararlanacak. Türkiye İş Kumu esnaf için de "hizmet noktaları" kuracak. Bu noktalardan esnaflar için iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri verilecek. Ustaların ihtiyacı olan çırakların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Çırakların eğitim masrafı İŞKUR tarafından finanse edilecek. Ayrıca işbaşı eğitim programlarına alınarak mesleki deneyim kazanmaları sağlanacak. Kendi işini kurmak isteyenlere KOSGEB kredisi başta olmak üzere finansmana ulaşmalarına yardım edilecek. Esnafın işbaşı eğitim programlarından daha fazla yararlanmaları sağlanacak.