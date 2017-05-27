3. havalimanı İpek Yolu'nun kalbi olacak

Türkiye'ye ilk kez gelecek havayolu şirketlerine ev sahipliği yapacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olmaya hazırlanıyor. 2018 yılında hizmete açılması için inşaat çalışmalarının devam eden İstanbul Yeni Havalimanı'nda mayıs ayı içerisinde kargo, yer hizmetleri, ticari alanlar ve havayolu şirketleri ile önemli anlaşmalar imzalandı.

PROJEYE İLGİ YOĞUN

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin gerçekleştirilen anlaşmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul Yeni Havalimanını halkla buluşturabilmek için iş birliklerimizle ilgili çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi. Mayıs ayında kargo alanı, yer hizmetleri, hava yolu şirketleri gibi birçok alanda iş ortaklarıyla bir araya gelip önemli anlaşmalar gerçekleştirdiklerini anımsatan Keskin, havalimanına olan yoğun ilgilinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.

REKABETE YENİ SOLUK

Keskin, yakında bu anlaşmaları duyurmaya başlayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Dünyanın yeni bölgeleri ile ülkemiz arasında kurduğumuz köprüler sayesinde Türkiye'nin ticari gücüne güç katacak ve bu sayede kelebek etkisi ile ekonomik kalkınmamıza ivme kazandıracağız. Havalimanımız, şimdiye kadar Türkiye'ye doğrudan uçuşu olmayan Hindistan ve Çin gibi ülkelerin İstanbul'a bağlanabilmesini sağlayarak İpek Yolunu havadan kuracak. Ortak ticaretleri yüzyıllar öncesine dayanan küresel aktörlere yeni fırsatlar oluşturacak, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada rekabete yeni bir soluk getireceğiz. "

DEV MARKALAR BAŞVURU YAPTI

Keskin, havacılıkta hem doğal bir transfer noktası hem de çok cazip bir destinasyon olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın, bu zamana kadar Türkiye pazarında bulunmayan önemli perakende markalarına da ev sahipliği yapacağını ifade ederek, duty free alanında 400 tane dünya markasının yer alacağının bilgisini verdi.