3 milyon Afrikalı kapıda kaldı

Toplam 1.5 milyar nüfusun yaşadığı ve 300 milyon kişinin pasaportunun bulunduğu Afrika ülkeleri, Türkiye'de vize engeline takıldı. İki ayı bulan Türkiye vizesi alma sürecine yolsuzluk iddiaları da eklenince Afrikalı turistler rotayı Avrupa ülkelerine çevirdi. Bir dönem Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin vizeleri fahiş fiyata sattığı Afrika ülkelerinde şimdi bazı yerel acentelerin vize bahanesiyle pek çok kişiyi dolandırdıkları öğrenildi. Bu duruma sert tepki gösteren turizmciler, özellikle sağlık turizminde kaçan fırsatlara dikkat çekiyorlar. Afrika ülkelerindeki altyapı yetersizliği nedeniyle kıtadan yıllık 100 milyon kişinin sağlık turizmi için Avrupa ve Dubai'ye gittiğini aktaran turizmciler, vize sorununu Schengen ile aşmaya çalışıyor. Turizmciler, bu sorunun çözülmesiyle kıtadan bir yılda 3 milyon turistin gelebileceğini vurguluyor.Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi (THTDC) Kurucu Başkanı Emin Çakmak, kıtada 300 milyon kişinin seyahat ettiğini belirterek, şunları anlattı: "Vize sorunu nedeniyle biz bu pazardan çok küçük bir pay alıyoruz. Avrupa ülkeleri iki günde, Dubai'nin iki saatte vize verdiği kıtada bizim vize süreçlerimiz iki ayı bulabiliyor. Türkiye'nin turizmde yaşadığı sorunları alternatif pazarlarla çözmeye çalıştığı bu dönemde, bu gibi sıkıntılar çabalarımızı boşa çıkarıyor. Sorun çözüldüğü takdirde sayıyı bir yılda 3 milyon kişiye çıkarırız." Kıtanın her ülkesinde turizm ofisleri kurmak için harekete geçtiklerini belirten Çakmak, sürecin hızlanması için ilgili bakanlıklardan destek beklediklerini söyledi.Türkiye-Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Başkanı Fatih Akbulut da, vize sorunu nedeniyle Afrikalı işadamlarının Türkiye'ye geliş-gidişlerinde aksaklıklar yaşandığını, bunun da ülkeler arası ekonomik hacmin gelişmesine engel olduğunu söyledi. Akbulut, "Üç yıl önce Türkiye'de 300 Afrikalı işadamını ağırlayacağımız bir forum düzenledik. Bu forum için Türkiye'ye gelecek işadamları yaklaşık 2 ay kadar vize bekledi" dedi. Türkiye markasının Afrika'da çok değer gördüğünü aktaran Akbulut, vize sorununun çözülmesi halinde ticaret hacmi ve turist sayısının katlanacağını kaydetti.Cezayir'inen büyük tur operatörlerinden biri olan Celex Travel'ın ortaklarından Melahat Ardal da Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'ndeki memurların rüşvet aldıklarını iddia etti. Ardal, "Cezayir'de büyükelçilik çalışanları vizeleri 2-3 aya kadar vermiyor. Süreçleri hızlandırmak için de rüşvet alıyor. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı'na dilekçe verdik" dedi. Ülkeden ciddi turist kaybı yaşandığını anlatan Ardal, "Ülkemize turist çekmek için Turizm Bakanlığı başta olmak üzere sektör oyuncuları olarak bizler ciddi çaba sarf ederken bu durum bizi çok yaralıyor" şeklinde konuştu.