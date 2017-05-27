Ekonomiye güven 1.5 yılın zirvesinde

Hükümetin başta Kredi Garanti Fonu olmak üzere, ekonomiyi canlandırmak adına aldığı kararlar ve Türkiye'deki istikrarı perçinleyecek yeni hükümet sisteminin 16 Nisan referandumunda kabul edilmesi, güven endekslerine de olumlu yansıdı. Ekonomik güven endeksi mayısta, yüzde 1.1 artarak 100.5'e çıkarak 1.5 yılın zirvesine ulaştı. Güven endeksinde son 4 ayda yaşanan artış yüzde 17'ye çıktı.



BEKLENTİLER İYİLEŞTİ

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güven endeksi yüzde 2.1 artarak 72.8'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.1 artarak 102'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.1 artışla 102.8'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0.8 yükselişle 86.3'e ulaştı.



TL MEVDUATTA PATLAMA

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin iyileşmesi, güven endekslerindeki yükselişte etkili oldu. Beklentilerin olumluya döndüğünün bir göstergesi de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerinde kendini gösterdi. Türk Lirası mevduat iki haftada 30 milyar liradan fazla artarak 828 milyara yükseldi. Ticari döviz hesapları ise 3 günde 1 milyar 480 milyon dolar azalarak 100.5 milyar dolara indi.