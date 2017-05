Ramazanda sıkı denetim geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bugün başlayan ramazan ayı nedeniyle gıda hizmeti veren işletmelere yönelik denetimlere ağırlık verecek. Lokantalar ve iftar çadırları yanında ekmek ve şekerleme üretilen yerler yoğun olarak denetlenecek. Bakanlık, bu işyerlerine hijyen ve gıda ürünü denetimi de yapacak. Bakanlık, hemen her markette satılan ramazan kolilerini de takibe alacak. Bu kolilerde, bozulmuş ya da tarihi geçmiş ürün yer alıp almadığı denetlenecek.



İHBARLA DENETİM OLACAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerini artırarak sürdürecek. Bakanlık, iftar çadırı, yemekhane ve lokanta gibi toplu tüketim yapılan yerler ile özellikle ramazan ayında talebin arttığı unlu mamuller, ekmek, pasta ve şekerleme üretim ile satış noktalarına yoğunlaşacak. Bakanlık, bu noktalarda hem hijyen, hem de gıda ürünü denetimi yapacak. Özellikle iftar çadırlarında, yemeklerin hazırlanma, pişirilme, muhafaza ve taşınma şartları detaylı incelemeden geçirilecek. Bakanlık söz konusu işletmelere, ihbar, şüphe ve şikayetle baskınlar düzenleyecek. Bu denetimlerde, ramazan kumanyaları ve iftariyelikler özellikle incelenecek.



KOLİLER MERCEK ALTINDA

Bakanlık, bu yıl özellikle pek çok market tarafından hazırlanarak satışa sunulan ramazan kolilerini de mercek altına alacak. Yetkililer, ramazan kolilerine yönelik çok sayıda şikayet aldıklarını kaydetti. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların da gıda ürünü alırken dikkatli olmasını isterken, "Ürünlerin etiket bilgileri, üretim ile son tüketim tarihlerine dikkat edilmeli" uyarısında bulundu. Bakanlık, geçen yıl Ramazan ayında gıda denetimlerinin sayısını artırarak, 74 bin 619 denetim yapmıştı. Söz konusu denetimler sonucunda 785 işletmeye toplam 3 milyon 827 bin TL idari para cezası uygulanmıştı.



ET FİYATINDA ARTIŞ OLMAYACAK

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Kesimlik hayvanda sıkıntımız yok. Et ithalatı söylemleriyle üreticilerimiz tedirgin edilmezse kırmızı ette bir sorun yaşamayacağız. Dolayısıyla et fiyatlarında da artış beklentimiz yok" dedi. Bayraktar, Ramazan öncesi ile karşılaştırıldığında, market raflarında fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 17.95 ile kuru incir; en fazla artan ürünün yüzde 103.25 ile domates olduğunu ifade etti.