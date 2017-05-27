Suriye petrolüne Venezüella planı

Suriye'ye uygulanan ekonomik ambargonun Venezüella üzerinden aşılmak istendiği belirtiliyor. Ham petrolü Karayipler'e taşımak için gizli bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Suriye'nin uluslararası yaptırımları es geçmek için yarattığı plan kapsamında, Rus bir firma satışa aracılık edecekti. Suriye'den alınan petrol, Hollanda'nın Karayipler'deki sömürgesi Aruba Adası'na taşınıp burada rafineriden sonra ABD'nin benzin istasyonlarına dağıtılacaktı. Plan, Venezüella'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde hazırlandı. Petrol üretiminin son 30 yılın düşük seviyeye düştüğü, enflasyonun yüzde 475'e çıktığı Nicolas Maduro döneminde devam edip etmediği ise net değil. Venezüella hükümetine yakın petrol taciri Wilmer Ruperti, Suriyeli 'meslektaşlarıyla' 2012'de başkent Caracas'ta tanıştığını ancak artık bu planın bir parçası olmadığını söyledi.