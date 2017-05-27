Türkiye markasını marka şahı yapmalıyız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye markası, tüm diğer markalarımızın başarıları üzerinde yükselmeli. Çünkü yarattığı ivme ve destekle diğer markalarımızın yükselişine en büyük desteği verecek olan da Türkiye markası olacaktır" şeklinde konuştu. Büyükekşi, Marka Türkiye Konferansı'nda yaptığ ı konuşmada, "Türkiye markasını 'markaların şahı' yapmak zorundayız. 2023 hedefleri bu sözün ilk durağı" dedi.



DÖRT TEMEL PRENSİP VAR

TİM'in, Türkiye'nin ürettiği ürünlerin küresel pazarlarda daha fazla tercih edilmesini sağlamak için çalıştığını ifade eden Büyükekşi, Ar-Ge ve inovasyona dayalı, katma değeri yüksek ürünler üreten bir sisteme ulaşmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. TİM olarak Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak için dört temel prensipleri bulunduğunu, bu prensiplerin "Ar- Ge", "inovasyon", "tasarım" ve "markalaşma" olduğunu belirten Büyükekşi, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim jenerasyonumuz, yaptığı işi övünerek anlatmayı ayıp sayan bir kültür içinde büyüdü. Kendini, işini, ürününü ve hizmetini fazladan övene 'reklam yapma birader' denirdi. Reklam bir göz boyama, geniş kitleleri kandırma faaliyetiydi. Marka ise reklamın şişirdiği, içi boş bir arzu nesnesi sayılırdı. Ancak, potansiyelimizi göz önüne aldığımızda, markalaşma alanında önümüzde çok uzun bir yol var." Ekonomi Bakanlığı liderliğinde Türkiye markası çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini, Türkiye markası ile birlikte yurt dışı bilinirliği yüksek markalar çıkarmak amacıyla Turquality çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Büyükekşi, "Ülke olarak dünya çapında markalar çıkarmamız elbette çok önemli" ifadelerini kullandı.



MARKA İTİBARLI ALGI DEMEK

TİM Başkanı Büyükekşi, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un "Markanız, siz odada yokken başkalarının hakkınızda ne söylediğidir" sözlerini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Maalesef son dönemde ülkemize yönelik kara propaganda çalışmalarına şahit olduk. Biz de algıyı pozitife çevirebilmek adına yedi ülkede Türkiye İmaj Kampanyası çalışmaları yürütüyoruz. Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşıma gayemiz önceliklerimizin ilk sırasında yer alıyor. Çünkü biliyoruz ki marka demek, güven demek. Zihinlerde kalan itibarlı algı demek."