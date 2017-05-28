Faizler inecek gıda ucuzlayacak

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta eleştirdiği, yatırım, üretim, büyümenin önünde bariyer olan yüksek faizler ile gıda enflasyonunu aşağı çekmek için iki önemli hamleye hazırlanıyor. Mevduat üzerinden faiz yarışını önlemek için tampon olarak uygulanacak yeni mekanizmalar devreye girecek, sektörün hizmet odaklı yapılanmaya gitmesi teşvik edilecek. Ucuz gıda için 25 kritik ürün üzerinde çalışma yapılırken, yeni bir tedarik modeli ortaya konulacak.



BDDK DA DESTEK VERİYOR

Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) da katkısıyla kredi ile mevduat oranlarının düzenlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bazı bankalar mevduat faizini yüzde 14'e kadar yükseltirken, bunun etkisiyle kredi faizleri de, yüzde 17 seviyesinin üstüne çıktı. Merkez Bankası hem bankacılık sektörünün beklentileri, hem de piyasa dengesini gözeterek mevduat faizlerini aşağı çekecek yeni adımlar atacak. "Mevduat faizleri düşmeden kredi faizlerinde anlamlı bir düşüşün olmayacağını" vurgulayan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, mevduat faizinin kredi faizinin omurgasını oluşturduğunu anımsatmıştı. Canikli, "Rekabet şartları var ancak bu sınır içinde kalınmalı. Mevduatta aslında rasyonel olmayan 1-2 puanlık artış kredi faizlerine yansıyor" demişti. Canikli, mevduat alanında faiz oranlarını artıracak bir yarışın olmaması gerektiğini de söylemişti.



İKİNCİ HAMLE UCUZ GIDA İÇİN

Merkez Bankası gıda fiyatlarının aşağı çekilmesi için de çalışıyor. Gıda fiyatlarının enflasyona etkisini azaltmak için sorunların kaynağına inerek üretim, tedarik, perakende olmak üzere tüm aşamalar masaya yatırılıyor. Vatandaş için önemli 25 kritik ürün üzerinde yapılan çalışmalarla, yeni bir tedarik modeli ortaya konulacak. Bu ürünlerin fiyatlarında ani dalgalanmanın önlenmesi, maliyetlerin aşağı çekilmesi, üretimin desteklenmesi için erken uyarı sistemi güçlendirilirken, üreticinin mağdur olması önlenecek. Tedarik konusunda dış ticaret önlemleri konusunda üretici-tüketiciyi koruyacak dengeli bir modelin ortaya konması hedefleniyor. Perakendecilikte veri altyapısı ile fiyatlarda ani hareketler, bölgesel farklar gibi kriterler dikkate alınarak izlemeye alınıyor. İzleme sürecinin önemli bir ayağını da ürünün ayıklanma, sınıflandırma ve nakliye aşaması oluşturuyor. Bu halkadaki iyileşmeler de toplam fiyatları aşağı çekecek.



UCUZ FAİZ PİYASAYI UÇURUR

Merkez Bankası'nın mevduat faiziyle ilgili çalışmayı kısa sürede tamamlaması bekleniyor. Bankaların bu konudaki öneri ve talepleri de dinleniyor. Bankalar, mevduata, yurtdışında buldukları kredilere, Merkez Bankası'ndan aldıkları krediye daha az faiz ödemeleri durumunda faizleri ucuzlatacaklarını ifade ediyor. Enflasyonun gerilemesiyle birlikte kaynak maliyetinin de düşeceğini belirten uzmanlar, "Kaynak maliyeti ucuzlamadan faiz aşağı çekilmez" diyor.