Ünlüler Twitter’da @Turkiye diyecek

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başta olmak üzere terör örgütleri tarafından koordineli bir şekilde sosyal medyada Türkiye'ye yönelik yürütülen negatif algıyı kırmak için Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) harekete geçti. Türkiye adına @Turkiye olarak, 15 Mayıs'ta resmi bir Twitter hesabı kuran bakanlık ve TİM, negatif algıyı kırmak için çalışacak.Linkedin Türkiye eski Direktörü ve Melek Yatırımcı Ali Rıza Babaoğlan'ın koordinasyonunda profesyonel bir ekip tarafından yönetilen hesapta, tamamı İngilizce tweetler yer alacak. Arda Turan, Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Russell Crowe, Morgen Freeman, Aziz Sancar gibi iş, sanat, bilim, spor camiasının ünlü isimlerinin de birer hafta kullanacağı hesapla, Türkiye'nin doğru bir şekilde tanıtılması hedefleniyor. Hesabı yönetecek ilk 12 ünlü ismin belirlendiğini aktaran Ali Rıza Babaoğlan, ilk Ali Sabancı ile başlayacaklarını söyledi. Arda Turan ve Acun Ilıcalı ile devam edeceklerini aktaran Babaoğlan, "Hesap bir hafta boyunca o ünlü tarafından yönetilecek. Yani Türkiye'nin sözcüsü o hafta hesabı yöneten ünlü olacak. Fotoğrafları ve görselleri de ünlünün mention ve ismiyle tüm tweetlerde yer alacak" dedi. İsimleri, alanında başarıya ulaşmış kişiler arasından seçtiklerini aktaran Babaoğlan, "Dünyaca ünlü isimler arasında Hollywood yıldızları da var futbol oyuncuları da. Şimdi Russell Crowe ve Morgen Freeman ile görüşüyoruz. Bu proje bir yıl boyunca sürecek. Bu nedenle birçok isimle görüşme halindeyiz" diye konuştu.Hesabın 10 günde 1.000'e yakın takipçi sayısına ulaştığını aktaran Babaoğlan, "Bunların tamamı gerçek kişiler. Amacımız bu hesapla Türkiye'de sosyal medyada yansıtıldığı gibi bir sorun olmadığını, her şeyin yolunda gittiğini anlatabilmek" ifadelerini kullandı. Sosyal medyanın günümüzde çok etkili bir araç olduğuna dikkat çeken Babaoğlan, şunları anlattı: "Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız, muhalefet liderlerimiz hepsinin resmi twitter hesabı var ancak ülkemizin yok. Biz de buradan yola çıkarak Ekonomi Bakanlığı ve TİM işbirliğinde bu hesabı açtık. Türkiye denildiğinde akla bu hesabın gelmesini, insanların bunu incelemesini sağlamayı hedefliyoruz."Türkiye'nin resmi sloganı haline gelen 'Discover the potential' sloganının da kullanıldığı hesapta Türkiye ve gündeme dair tweetler yer alıyor. Kapadokya'dan İstanbul'a Erzurum'dan İzmir'e Türkiye'nin hemen her şehrinden görsellerle birlikte tweetlerin atıldığı hesapta, sanat, spor ve iş dünyasındaki gelişmelere de yer veriliyor. Hesabın ABD ve AB tarafından takip edilmesi planlanıyor. Tüm tweetlerin İngilizce atıldığı hesabı takip etmek isteyenler, www.twitter.com/Turkiye adresine girebilirler.