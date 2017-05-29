İşçi, işveren ile anlaşarak Ramazan'da geç gelip erken çıkabilir

Her Ramazan ayında çalışanlar açısından özellikle büyük şehirlerde trafik yüzünden iftara yetişme telaşı yaşanır. Yine sahura kalkıldığı için sabahları da geç gelme istekleri olur. İş Kanunumuz açısından baktığımızda bunla ilgili bir düzenleme yok. Ancak mesai saatlerini değiştirmek işçi ile işveren arasındaki anlaşmalarla mümkün.

Faruk Erdem / Yeni Asır



ARA DİNLENME ŞART



Zaten Türkiye'de birçok işyerinde Ramazan'a özel uygulamalar yapılıyor. Böylece oruç tutanlar aşçısından iş veriminin düşmesi de önleniyor.

İşçi ve işveren anlaşarak zaman zaman geç gelinip erken çıkılmasına izin verilebilir, ya da çalışma saatleri akşam iftardan sonrasına alınabilir. Tabi tüm değişikliklerin işçinin de rızası alınarak yapılması esastır.

Burada mesainin süresinde artırıma gidilemez. Yani işçi haftalık 45 saatten fazla çalıştırılırsa bunun parası ödenmelidir.

Sadece başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili düzenleme yapılır. Ara dinlenmelerde çalışma yapılıp erken çıkılması gibi bir formül de kabul görmüyor.

Çünkü bu ara dinlenmelerin kanunen yapılması gerekiyor. 4-7,5 saat çalışılan işyerlerinde 30, 7,5-11 saat çalışılan işyerlerinde ise 60 dakika ara dinlenme yapılması gerekiyor.



PARA KESİLEMEZ



Burada yemek parası verilen işyerleriyle ilgili bir hatırlatma da yapalım. Her gün işçilere yemek parası veriliyorsa, 'sen oruç tutuyorsun para vermeyeceğim' denilemez. Bu durumda ayrımcılık ortaya çıkar ki işçi açısından ayrımcılık tazminatı hakkı doğar.

İş Kanunu'nda "İş ilişkisi içerisinde çalışanlar arasında dil, din, cinsiyet, ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep farkı gibi durumlara dayanarak ayrım yapılamaz" hükmü vardır. Ayrıca part-time çalışan ile tam zamanlı çalışan arasında da ayrımcılık yapılamaz.



GECE ÇALIŞMAYA DİKKAT



Özellikle inşaat gibi dışarıda çalışmayı gerektiren işyerlerinde mesai saatleri Ramazan boyunca geceye alınabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Gece çalışma yasağı bulunan kişi ve yaş grupları bu kapsama alınamaz. Yine gece çalışmaya uygun olup olmadığı sağlık raporuyla belirlenmelidir.

Çalışma süresinin de 7.5 saati geçmemesi gerekmekte. Gece çalışma dönemi akşam 20.00 ile sabah 06.00 arası olarak belirlenmiş durumda.