İşte yeni yapılandırmanın detayları

Ankara'da konuşan Ağbal, yeni yapılandırmanın Temmuz 2016-Mart 2017'yi kapsadığını söyledi. Ağbal, "Zor durumda olan mükellefler yeni sistem sayesinde uygun taksitlerle daha düşük faiz oranlarıyla borçlarını ödeyebilecekler" dedi.

Bakan Ağbal yeni yapılandırmada alacağın aslını aldıklarını, cezalardan vazgeçtiklerini söyledi.

2016 Ağustos Kanunu'nun sağladığı imkanlara dikkat çeken Ağbal, vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltıldığına ve vergi ihtilaflarının sulh yoluyla çözüldüğüne dikkat çekti.

Ağbal, "Kesinleşmiş alacaklara isabet eden tutar 55,6 milyar TL oldu" dedi. Bugüne kadar 8,5 milyon başvuru aldıklarını belirten Ağbal, "80,4 milyar TL'yi yapılandırdık, kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı" açıklamasını yaptı.