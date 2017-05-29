Sözcü’nün FETÖ’cü işbirlikçileri

Bazı yöneticileri hakkında Fethullahçı Terör Örgütü adına suç işledikleri iddiasıyla soruşturma başlatılan Sözcü Gazetesi'nin FETÖ/ PDY ile iltisaklı şirketlerle mali ilişkisi belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK)'nun tespitlerine göre; Sözcü'nün bağlı olduğu Estetik Yayıncılık'ın FETÖ'nün kurmaylarından tutuklu Alaaddin Kaya'nın şirketi Star Medya isimli şirket ile sıkı bir ticari ilişkisi belirlendi. Estetik Yayıncılık'ın bu şirketten yaklaşık 5 milyonluk mal aldığı belirlenirken, yüklü meblağlarda da mal ve hizmet satışı yaptığı tespit edildi. Bilindiği gibi Alaaddin Kaya örgütün çatı davası sanıkları arasında bulunuyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kaya, Balıkesir'deki bir villada saklanırken bulunmuş tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Burak Akbay'a ait Estetik Yayıncılık Şirketi ile Alaaddin Kaya'nın oğullarının ortak olduğu İmaj A.Ş arasında mal ve hizmet satışı da belirlendi. Bu şirketin ortaklarından Hasan T.'nin 2008 yılında bir süreliğine Estetik Yayıncılık'ta çalıştığı da saptandı.



KAYA VE ILICAK TUTUKLU

Sözcü'nün FETÖ'den tutuklu Ayşe Nazlı Ilıcak'ın ortağı olduğu Emma Reklam ve Tanıtım şirketi ile de ticari irtibatı çıktı. Nazlı Ilıcak da FETÖ'den tutuklu bulunuyor. Yine Sözcü Gazetesi'nin 2014-2016 yılları arasında Fethullahçıların Cihan Haber Ajansı'na da yüklü ödemeler yaptığı belirlendi. Bilindiği gibi Cihan Haber'e 15 Temmuz öncesinde kayyum atanmış darbe girişiminden sonra ise KHK kararı ile kapatılmıştı.