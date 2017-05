Tabelalarda Türkçe harekâtı

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe tabela harekâtı başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkçe tabela konusundaki uyarısından sonra Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara'da bir araya gelecek. TDK Başkanı Prof. Mustafa Kaçalin, yabancı kelime kullanılan tabelaların Türkçe ile değiştirilmesini, yabancı tabelaya 3 kat ağır vergi uygulanmasını önerecek. TDK ayrıca televizyonlar ve diğer kamu kurumları için de 'Hatalıysam düzelt" hattı kuracak. "Tower'a karşı tavır koyuyoruz" diyen Başkan Kaçalin, "Arena halkı küçük görmek, züppeliktir. Futbol sahası, stadyum neye yetmiyor" dedi. Kaçalin şunları kaydetti:

DİLİMİZ HER GÜN BOMBALANIYOR: 15 Temmuz'da nasıl kendi uçaklarımız meclisimizi bombaladıysa manevi anlamda dilimiz her gün bombalanıyor. TDK ne yapıyor diyorlar? TDK tek tek 80 milyonun dilini düzeltemez. Bu iş, devletin en yüksek makamı ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, bunun yanında 80 milyonun diline sahip çıkmasıyla olur.

DERS KİTAPLARI MERCEK ALTINDA: Milli Eğitim Bakanlığı ile Talim Terbiye'nin yayınladığı ders kitaplarını inceleyebiliriz. Mesela ömür ve hayat kelimesi unutturuldu yerine yaşam aldı. Hikaye unutturuldu, öykü aldı. Türkçede öykü diye bir kelime yok. Akılla, us başka, akıllı çocuk başka, terbiyeli çorba başkadır. Kafadan atmak başka, başından atmak başkadır. Biz ırkçılık yapmıyoruz ama Türkçenin de dışlanmasına yok edilmesine karşıyız.