sektörden çekildi

Giriş Tarihi: 29.5.2017 13:25
Ulusoy Lojistik sektörden çekildi

Türkiye’nin önde gelen lojistik firmalarından faaliyetlerine son verdi

2008 yılında Ulusoy ailesinin sahibi olduğu Ulusoy Holding ve şirketleri yapılan anlaşmayla kardeşler arasında bölünmüştü.

Turizm, tekstil, lojistik, ulaşım sektörlerimdeki şirketler kardeşler arasında pay edildi. ise merhum Cemal Ulusoy'un oğlu Alican Ulusoy'da kalmıştı. Alican Ulusoy, lojistik, enerji, atık yönetimi, yeniden kazanım alanlarında faaliyet gösteren Ulusoy Uluslararası Yatırımlar Holding'i kurdu ve faaliyetlerine devam ediyor ancak Para dergisinde yer alan habere göre Ulusoy Uluslararası Yatırımlar Holding, lojistik sektöründen çekildi. Sessiz sedasız alınan karar yılbaşında uygulamaya konuldu. Sektörün öncü firmalarından Ulusoy Lojistik .

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Ulusoy Lojistik sektörden çekildi
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