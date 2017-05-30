Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, yarın son gün!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırmaya dair, bugüne kadar, vergi dairelerine yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldıklarını, kanundan 6 milyon vatandaşın yararlandığını söyledi. Ağbal, 80,4 milyar liranın yapılandırıldığını bugüne kadar yaklaşık 21 milyar lira tahsilat yapıldığını, tahsilatın 3,6 milyar lirasının ise bu yıl gerçekleştiğini aktardı. Tahsilatlar bugün ve yarın da devam edecek. Ağbal, "Son günde yığılma ve yoğunluk olmasın diye bugün ve yarın tüm vergi daireleri gece 24'e kadar, son vatandaşın ödemesi alınana kadar açık kalacak ve tahsilatları yapılacak. Kamu bankalarımız da 31 Mayıs akşam saat 21'e kadar açık olacak" bilgisini verdi.

ÇEKLE ÖDEME YAPILABİLİYOR

Vatandaşların vergi borçlarını çekle ödeyebileceklerine de vurgu yapıldı. Ağbal, "Ödemeler banka şubelerinden, internet yoluyla, banka-kredi kartıyla da yapılabilir. Tüm imkanlardan yararlanmayan vatandaşlar tekrar eski ödemelerini yapmak durumunda olacaklar. Biz de bunları tahsil etme çalışmalarını yürüteceğiz. İmkanları olanlar bu imkanlardan yararlansınlar" dedi.

AKSİ TAKTİRDE YILLIK FAİZ YÜZDE 60

Vatandaşların trafik cezalarını ödemek için kampanyadan yararlanmalarını öneren Ağbal şöyle konuştu; " Aksi takdirde yıllık yüzde 60 faizle ödeme alınacak. Vatandaşlarımız bir şekilde bu borçlar ödenmediğinde, yeniden çıkacak yapılandırma kanunundan da yararlanamayacak. Son derece kapsamlı olan bu imkanları kaçırmamak için vatandaşlarımızın hassasiyetle davranacağına yürekten inanıyorum."

ZORDA OLANA 5 YIL KOLAYLIĞI

Yeni kanunla zor duruma düşen vergi mükelleflerine de bir dizi kolaylık sunuldu. Ağbal, "Bu düzenleme, vergi sistemimize yepyeni bir müessese kazandırmış oldu. Zaman zaman yeniden yapılandırma kanunlarını yaparken söylüyoruz. Bir şekilde zor durumda olan mükelleflerin, borçlarını uygun koşullarda ödemelerini sağlayacak bir sistemin olması gerekir diye. 7020 sayılı kanundaki düzenlemeyle artık bu ihtiyacın ortadan kalktığını düşünüyoruz. Çünkü zor durumda olan mükelleflere uygun taksitlerle, yaklaşık 5 yıla kadar taksit imkanı var, mali durumlarının kötülük derecesine bağlı olarak daha düşük faiz oranları ile borçlarını ödeme imkanına sahip olacaklar" bilgisini verdi.

İŞTE ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER

Gümrük vergisi, gümrük idari para cezaları, trafik, askerlik, seçim, nüfus, karayolu taşıma kanunu cezaları, karayollarından usülsüz geçiş, RTÜK idari para cezaları, öğrenin katkı kredisi ve öğrenim kredisi ve borçları mutlaka ödenmeli. Ecrimisillerin da bu Çarşamba günü akşama kadar ödenmesi gerekiyor. Öte yandan uygulamadan yararlanan 1997 öncesi araçlar vergiden muaf.

YENİ MÜRACAATLAR HAZİRAN'DA

1 Temmuz 2016 ile 30 Mart 2017 arasını kapsayan yeniden yapılandırma kanununun müracaatları da haziran ayı içerisinde alınacak. Bakan Ağbal, sonraki aylarda yeniden yapılandırma kanunu çerçevesinde yapılacak tahsilat tutarlarının önemli ölçüde artacağını söyledi. Bunun da bütçe gelirlerine, vergi gelirlerine önemli ölçüde katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

2 MİLYON 600 BİN KİŞİYE TEBLİGAT

Gelir İdaresi Başkanılığı'nın (GİB) elektronik tebligat sistemine kayıtlı 2 milyon 600 bin vatandaş bulunuyor. Hedef bu sayının daha da artırılması olarak belirtiliyor. Bakan Ağbal, elektronik ortamda bu vatandaşlara tebligat yapılacağını söyledi. İnternet ortamında olmayanlara da posta yoluyla tebligat yapılacak. Cezalar, bu sistemden görülebilecek. 1 aylık sürede ceza ödenirse indirim verilecek. Ağbal, herkesin elektronik tebligata kayıt olmasını önerdi. E-devlet'i çok önemsediklerini belirten Ağbal, bunu her alanda yaygınlaştırmaya çalıştıklarını aktardı.