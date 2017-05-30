Siber saldırıya Türk kalkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen ve 13 bin başvurunun gerçekleştiği 'Siber beyin' yarışmasında derece alan gençler, sibel saldırıları önlemek için hazırlanıyor. Alanlarında uzman profesyonellerden eğitim görecek gençler, devletlerin güvenlik sistemlerine sızarak büyük kayıplar vermelerine neden olan siber saldırılara karşı koruma kalkanı oluşturacak. Yarışmada derece alan gençlerden Enes İlhan Aydın ve Kevser Sırça, siber güvenliğe olan ilgilerini SABAH'a anlattı.



SALDIRIYI ÖNLEMEK İSTİYORUM

Fırat Üniversitesi Adli Bilişim Mühendisliği öğrencisi Enes İlhan Aydın, şunları söyledi: "Siber güvenlik konularına ilgim çok küçük yaşlarda başladı. Üniversiteyi kazanmadan önce de donanım, bilgi toplama ve yazılım gibi konulara yakından ilgi duyuyordum. Türkiye'de siber güvenlik henüz yeterince yayılmadığı için bizzat araştırarak, okuyarak ve öğrenerek kendimi geliştirdim. Bakanlık tarafından düzenlenen sınavda kod mühendisliği, kriptoloji, meta veri analiz ve işletim sistemleriyle ilgili sorulan soruları yanıtladık. Yakın zamanda devlet kurumları ve bankalara karşı büyük siber saldırılar düzenlendi. Bankalar para akışının sağlandığı yerler olduğundan bu saldırılar önemli kayıplar verilmesine neden oluyor. Dünyada siber güvenlik alanında farkındalıklar yeni gelişmeye başladı. Saldırılardan etkilenmemek için Türkiye'de siber güvenliğin sağlanması oldukça önemli. Ben de özellikle kriptoloji, kodlama ve özgür yazılım alanlarında uzmanlaşıp ülkemize gelen saldırıları engellemek ve kurumlarımızın zarar görmelerini önlemek istiyorum."



KADINLAR BU ALANDA OLDUKÇA BAŞARILI

Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde öğrenim gören Kevser Sırça, şu bilgileri verdi: "Her başarının altında o konuya meraklı olmak yatar. Benim de bu alana merakım bilgisayar mühendisliğine başlayınca gittikçe arttı. Türkiye'de siber güvenlik konularıyla ilgilenen çok geniş bir kitle var. Kadınların da bu alanda başarılı ve olmamaları için de önlerinde hiçbir engel bulunmuyor. Bu başarımızın özellikle savunma alanında bir siber ordunun yetiştirilmesi bakımından Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu alanda yetişmiş başarılı gençler Türkiye'yi koruyacak."