Bollywood Türkiye’de

Türkiye ile Hindistan arasında ikili ilişkilerde yaşanan olumlu hava meyvelerini vermeye başladı. Sinema sektöründe Holywood ile birlikte dev bir pazara sahip olan Bollywood yapımlarının Türkiye'ye çekilmesi için düğmeye basıldı. Eylül ayında Hindistan'ın Mumbai şehrinde düzenlenecek Bollywood Fuarı'nın da direktörü olan Sudhanshu Hukku, filmlerin mekân seçimi için Muğla'ya geldi. Çekilecek filmler için mekânlar belirlendikten sonra Bollywood senaristleri de beraberinde bölgeye gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı da hazırlayacağı teşvik paketi ile Hintli yapımcıları Türkiye'ye davet edecek.
MEKÂN ÇEŞİTLİLİĞİ FAZLA
Dünyada sinema sektöründe dev bir bütçeye sahip Bollywood yapımlarının Türkiye'de çekilmesi için girişimler başladı. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur'un davetlisi olarak mekan seçimleri için Türkiye'ye gelen Hukku, Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye'ye Mumbai ve Yeni Delhi'den ulaşım daha kolay olduğunu anlattı. Film çekimleri için getirilen ağır ekipmanların taşınması için Türk Hava Yolları'nın kendilerine oldukça uygun fiyatlar sunduğunu söyleyen Hukku şu bilgileri verdi: "Burada köklü bir medeniyet ve tarih var. Kültürlerimiz büyük benzerlikler taşıyor. Türkiye, Bollywood yapımları için ideal bir ülke. İstanbul, Muğla, Antalya
'yı gördüğünüzde adeta büyüleniyorsunuz. Mekân çeşitliliği oldukça fazla. Bu da film yapımcıları için oldukça cazip." Muğla'yı ziyaret eden Hintli yapımcıların, alternatif mekânları tanıdıklarını anlatan Yücel Okutur, "Buraları ellerindeki senaryolarla karşılaştırıyorlar. Bollywood yapımlarının Türkiye'de çekilmesi ülkemiz turizmi açısından büyük önem taşıyor. Çünkü Hintliler film yıldızlarının bulunduğu yerlere turistik gezi düzenliyorlar. Hindistan'da oldukça önemli bir yere sahip olan film ve düğün turizmi, ülke turizmine de katkı yapar" dedi.
TEŞVİK PAKETİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı da hazırlayacağı teşvik paketi ile Hintli yapımcıları Türkiye'ye davet edecek. Film yapımcılarının maliyet, altyapı ve lojistik tesis destekleri gibi bir dizi teşvik ile Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor.