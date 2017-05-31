Çeyiz hesabında 32 milyon lira birikti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Türk aile yapısının güçlenmesi ve maddi imkânsızlıklardan dolayı evlenemeyen gençlerin evlilik öncesinde desteklenmesi için başlattığı çeyiz hesabı uygulaması büyük ilgi gördü. Geçen yılın nisan ayında hayata geçirilen çeyiz hesabı uygulamasından faydalananların sayısı, ocakta 23 bin iken, nisanda 29 bine çıktı. Hesapta biriken tutar ise, 16 milyon liradan 32 milyona yükseldi.



3 YIL DÜZENLİ ÖDEME ŞARTI

Çeyiz hesabından yararlanmak isteyen gençlerin 3 yıl düzenli ödeme yapmaları gerekiyor. Çeyiz hesabına aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemesini düzenli yaptıklarında 4 bin 500 lirayı aşmamak kaydıyla birikimlerinin yüzde 15'i, ödemesini 5 yıl ve üzeri sürelerde yapanlara da 5 bin lirayı aşmamak kaydıyla birikimlerinin yüzde 20'si kadar devlet katkısı alacak.