Düşten hızlı internette 7 farklı fırsat

Son 20 yılda hayatınızın nasıl değiştiğini hayal edin. Sizi en çok etkileyen şeyleri şöyle gözden geçirin. Kesinlikle ilk sıraya koyacağınız şeyin başında internet geliyor. 20 yıl önce şu an için ilkel bir modemle saniyeler süren bing bing sesleri arasında telefon hattını meşgul ederek internetle tanışan kuşak, dijital doğanlara "bizim zamanımızda" tamlamasıyla cümleye başlıyor. Yani aslında kuşaklar arasında geçişi yaş değil, dijital dünyaya uyum belirliyor. Şu anda internette olan bitene uyum sağlamak için dijital dönüşüm önem kazanıyor. Artık temel ihtiyaçlar arasında interneti saymak gerekiyor. Haberleri okuduğumuz medyadan sağlığa, eğitimden eğlence anlayışına değişen alışkanlıkların temelinde genişbant internet yetenekleri saklı.Pek çok ülkede genişbant, internet bağlantısı olmadan hayat standardının parçası haline geldi. Akıllı şehir, ev ve akıllı ev aletleriyle kurulu hayat, çalışma ve günlük hayattaki alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Üstelik öğrenen algoritmalarla akıllı yazılımlar hızlı internet in nimetlerini artırıyor. Evde ve iş yerinde herkes kendi internet bulutunda konumdan ve zamandan bağımsız sağlıktan eğitime her fırsattan yararlanma şansı buluyor. Girişimcilerin kurguladığı servisler hayatı kolaylaştıran çözüm olarak alışkanlıklarımızı değiştiriyor.Hızlı interneti tarif etmenin yolu yüksek çözünürlüklü bir filmi kaç dakikada indirdiğimiz anlatılırdı. Şimdi işin rengi değişti. Artık filmi indirmek demode bir kavram oldu. Film ve müzik servisleri için sınırsız bir arşivde istediğiniz zaman istediğiniz yerde ve yüksek kalitede izlemek sıradan hayatın parçası haline geliyor. Tek yönlü değil, tüketici istediği anda izlediği özel içerik öne çıkmaya başladı.Fiber kablolardan oluşanaltyapı sadecehızlı internetbağlantısı için değil;mobil şebekedenakıllı trafikyönlendiricilerine,akıllı duraklardantüm hizmetlerinelektronik ortamdakullanımına kadarher şeyi değiştiriyor.Akıllı şehir tüminsanların yaşamkalitesini yukarıçekiyor.Akıllı ev konusunda yıllardır pek çok örnek görüp izledik. Ancak temelde güvenlikten tüm cihazların uzaktan yönetimine, aydınlatma sisteminden bebek odasındaki kameralara evde internete bağlı cihazların sayısı artıyor. Evde yıllar önce sadece bilgisayarlar bağlıyken şimdi minimum 7 veya 8 cihaz internete bağlanıyor.Evlerde eğlenceli saatler geçirmek için sabit disklere bağlı hayat kalmadı. Film servisleriyle eğlence anlayışı değişti. Akıllı asistanları yardımıyla sesle komut vererek dev TV ekranlarında film izlemek mümkün.Skype veya farklı bir uygulamayı evde televizyon ekranında veya Facebook ile dizüstü bilgisayardan kullanmak mümkün. İş dünyası gün içerisinde trafikle boğuşmak, uzun uçak yolculukları yapmak yerine yüz yüze görüntülü görüşeceği konferans sistemlerini kullanıyor.Okullarda internet ve tablet kampanyaları değil, uygulamalar ve hızlı internet bağlantısı ile öğrencilerin eriştiği içerik değişiyor. Öğrenciler artık sadece klasik bina içinde değil, her yerde her zaman eğitim sayesinde öğrenme süreci bile öncekilerden farklılaşıyor.Özellikle çok kişili internetoyunlarında hız enönemli değer. Dahahızlı daha çevikbir performansiçin oyuncu kadarinternet hızı daönemli. İki eşityeteneğe sahipoyuncudan internethızı yüksek olandiğerine avantajsağlıyor. Sanki yapaysinir ağları gibiinternet bağlantısıkritik bir rola sahipoluyor.Akıllı telefonlara, tabletlere ve dizüstü bilgisayarlara günler haftalar boyunca pek çok fotoğraf ve videolar yüklüyoruz. Oysa bulut bağlantısı, sağlam ofis ve evlerde fotoğrafların ve videoların paylaşılmasında sorun yaratmıyor! Her kullanıcı kendi şifresiyle özelleşen bulut alanından ve paylaşım alanından verilerine ulaşıyor.