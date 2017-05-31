'den 'a bir şok daha!

DHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 31.5.2017 10:14 Güncelleme Tarihi: 31.5.2017 10:26
FED'den Deutsche Bank'a bir şok daha!

, Alman ’ı para aklamayla mücadele konusundaki eksiklikleri nedeniyle 41 milyon dolar para sına çarptırdı.

'den yapılan yazılı açıklamada, nın, 'ın 2011-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği milyarlarca dolarlık şüpheli işlemi gerekli incelemelere tabi tutmadığı için verildiği bildirildi.

BANKA USULSÜZLÜKLERE SON VERMEYİ KABUL ETTİ

Fed'in Yönetim Kurulu'nun ceza kararını, Deutsche Bank'ın "güvenilmez ve kusurlu" faaliyetlerini durdurması için aldığı kaydedilen açıklamada, bankanın söz konusu lere son vermeyi kabul ettiği ifade edildi.

Fed, Alman bankasına nisan ayında ise uluslararası döviz işlem kuralları ve "Volcker Kuralı"nı ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 160 milyon ceza vermişti. Alman bankası, ayrıca yine para aklamaya ilişkin ihlaller nedeniyle New York Eyaleti Mali Hizmetler Birimine ocak ayında 425 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı.

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FED'den Deutsche Bank'a bir şok daha!
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