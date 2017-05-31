FETÖ'cü hainler soruları böyle servis etmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2012 Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının sınavdan önce elde edilerek aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiği iddiasıyla ilgili 80 kişinin yargılandığı davada, önceki duruşmalara katılmayan tutuksuz sanık M.F.Y'nin savunması alındı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan M.F.Y, Kayseri'de cemaat evinde kaldığını, kendisinden sorumlu "cemaat abisi"nin davanın sanıklardan "Furkan" kod adlı Ferhat Ay olduğunu iddia etti.

Polis Akademisi sınavından önce üst düzey "cemaat abilerin" kaldığı bir eve geldiğini, burada kendisine sınav sorularının verildiğini kabul eden M.F.Y, şöyle devam etti:

"Telefonları bırakıp odaya geçmiştik. İlk başta neden böyle yaptığımızı anlamadım. Abilerden biri 'Akademiye girmek istiyorsun doğru mu?' diye sordu. Ben de 'Evet' cevabını verdim. Abi, çantasından soruları çıkartarak, 'Bunlar akademi sınavında çıkacak sorular' diyerek bana verdi. İnanamadım, ilk başta kabul etmedim. Beni, 'Soruları alman lazım, akademiye dindar insanlar girmeli. Sarhoşlar, berduşlar girmemeli' diye ikna etmeye çalıştı."

"KUR'AN-I KERİM'E EL BASTIRDILAR"

Soruların verildiğini başkalarına anlatmaması için kendisine yemin ettirildiğini de aktaran M.F.Y, "Önce Kura'n-ı Kerim, sonra da bir yemin metni çıkardılar. Bu metinde 'Bu odada yaşananlar, burada kalacak, kimseye söylenmeyecek' diye yazıyordu. Bunları söyleyip sonra Kuran'a el basacaksın dediler. Ben de söylenileni yaptım." dedi.

Kendisine gösterilen soruların sınavda çıktığını, akademi sınavını bu şekilde kazandığını ifade eden M.F.Y, Ankara'ya geldikten sonra kendisinin başka bir "cemaat abi"sine devredildiğini belirtti.

Dikmen'deki örgüt evine akademiden başka öğrencilerin de geldiğini kaydeden M.F.Y, örgüt üyelerinin açığa çıkmaması için sabit telefon üzerinden iletişim kurduklarını, namazı ise "gözle ima ederek" kılmaları için talimat verildiğini söyledi.

FETÖ üyelerince kandırıldığını, soruları aldığı için pişman olduğunu dile getiren M.F.Y, tanıdığı başka kişilere de akademi sınav sorularının verildiğine dair bilgisinin bulunduğunu açıkladı.

"ALEYHİMDE SOMUT DELİL YOK"

M.F.Y'nin savunmasında, Kayseri'de kendisiyle ilgilenen "cemaat abisi" olarak nitelendirdiği sanık Ferhat Ay ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, M.F.Y'yi tanımadığını öne sürdü.

Polis Akademisi sınavına girmediğini, iddia edildiği gibi akademi öğrencileriyle cemaat adına ilgilenmediğini savunan Ay, M.F.Y'nin aleyhinde delil sayılacak somut bir iddiada bulunmadığı ifadesini kullandı.

Duruşmaya, yarın avukat savunmalarıyla devam edilecek.