İhracatta sevindiren rakamlar!

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Nisan ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %7,4 artarak 12 milyar 839 milyon dolar, ithalat %9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI %16,7 ARTTI

Nisan ayında dış ticaret açığı %16,7 artarak 4 milyar 945 milyon dolara yükseldi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT %2,2 ARTTI

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Nisan ayında %47,3 iken, 2017 Nisan ayında %45 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %2,2 artarak 5 milyar 779 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Nisan ayında 1 milyar 140 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 21 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 857 milyon dolar ile Irak ve 737 milyon dolar ile İngiltere takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Nisan ayında 1 milyar 647 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 629 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 495 milyon dolar ile Rusya ve 980 milyon dolar ile ABD izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,1 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %33,6'dır.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI %15,1 OLDU

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Nisan ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,8'dir.