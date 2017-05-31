İstanbul'dan Paris'e ÖTV’siz nakliyat

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un önceki gün açıkladığı, "Mal sevkiyatında bulunan araçlara ÖTV'siz akaryakıt' teminininde sağlanan artışın oranını açıkladı. Tüfenkci, 550 litre olan muafiyet miktarını 900'e çıkardıklarını belirterek, "Bu düzenleme ile biz lojistik firmalarımıza ve taşıma firmalarımıza destek vermeyi amaçlıyoruz" dedi. Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, "ÖTV'siz akaryakıt temini miktarında artış yapılacaktır. Belli bir miktar üzerinde duruluyor. Ekonomik yükleri hesaplandıktan sonra, çalışmalar tamamlanınca önümüzdeki günlerde Türkiye kamuoyuyla paylaşılacaktır" açıklaması yapmıştı.

PARİS'E KADAR DURMAZ

Konuyla ilgili kararları uygulayan Bakan Tüfenkci, bu konudaki artış oranlarıyla ilgili olarak dün TBMM'de şöyle dedi: "Bu düzenleme ile lojistik firmalarımıza ve taşıma fırmalarımıza destek vermeyi amaçlıyoruz. 900 litreye kadar ÖTV'siz verdiğimiz yakıtla, Kapıkule'den çıkıp Paris'e kadar 1700 kilometrelik yolu hiçbir yerde durmadan, akaryakıt almadan gidebilecekler. Bu da rekabet açısından olumlu olarak yansıyacak. Bu aynı zamanda taşıma fiyatlarına da etki edecek. Lojistik fiyatlarında düşme bekliyoruz. Bu sektörden gelen, lojistik firmalarından gelen bir talepti."

İSTASYON SAYISI ARTACAK

Hürriyet'in haberine göre bu oranın ihracat için da geçerli olduğunu belirten Tüfenkci, "Ama dönüşlerinde yani ithalatta yine aynı sınır korunacak. 550 litrelik muafiyet devam edecek yurda girişlerinde. Bir de orada bir düzenleme ile getirdiğimiz husus, ÖTV'siz akaryakıt veren gümrük kapılarının sayısını çoğaltacağız. 5-6 yerde bu uygulama var. 20'ye yakın yere çıkaracağız. 20 civarındaki sınır kapısında ÖTV'siz yakıt istasyonu kuracağız" dedi.

DENETİMLER SÜRECEK

Tüfenkci, denetimi sağlamak ve suistimal edilmemesi için takibini yapacaklarını belirterek şöyle konuştu: "Biz yurda girişlerinde depoları ölçüyoruz. Şu anda da ölçüyoruz zaten. Dolayısıyla kendilerine verilen tırlarda 550, diğer çekicilerde 400, otobüslerde 300 litre muafiyeti sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Bunu ihlal edenlere de ağır cezalar öngörüyoruz. 900 litre ile gidip, aynı miktarda geri dönemez. En fazla 550 litre ile dönebilecek."