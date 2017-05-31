Koltuğu Türk malı ilk Boeing 777

Türk Hava Yolları (THY) uçak koltuğu üretimi için Assan Hanil ortaklığı ile kurduğu TSI (Turkish Seat Industry) tarafından imal edilen koltukların kullanıldığı ilk Boeing 777-300 tipi uçağını teslim aldı. Atatürk Havalimanı THY hangarında düzenlenen teslim törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın ve diğer yetkililer katıldı. Törende konuşan İlker Aycı, "25 tane Boeing 737-800 uçağında TSI tarafından geliştirilen koltuklar bulunuyor. Toplamda 30 uçakta kendi koltuklarımız mevcut. Bu uçakla birlikte yılsonuna kadar 40 uçakta bizim koltuklarımız yer almış olacak" ifadelerini kullandı.



200 UÇAK İÇİN GALLEY

THY şirketi Galley'in (uçak mutfağı) Hintli Jet Airways'ten aldığı 79 uçaklık ihaleyi hatırlatan Aycı, "Yine Hintli Spice Jet'te 200 uçaklık yeni bir iş aldık. Galley şu anda ihracatçı oldu. Umarım koltuk şirketimiz Pakistan Havayolları'nın yeni ihalesini kazanacak" diye konuştu. Aycı, diğer Türk şirketlerinin verecekleri uçak siparişlerinde TSI'dan koltuk alma şartı koymalarını istedi.



BİR İDEALİN ÜRÜNÜ

Genel Müdür Bilal Ekşi de, üretilen koltuğun bir idealin ürünü olduğunu söyledi. Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Saygın ise Boeing'in bütün ticari uçaklarında Türkiye'den birçok parça bulunduğunu belirterek, "Koltuklarla birlikte bu uçak daha Türk oldu" dedi.



TAŞINMA 850 MİLYON DOLAR MI?

THY'nin Yeni Havalimanı'na taşınmak için 850 milyon dolarlık kredi kullanmak amacıyla bankalarla görüşme yaptığı iddia edildi. THY ise görüşmeleri doğruluyarak, "Yeni havalimanına taşınma yatırımları için finansal danışmanlarla çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı.