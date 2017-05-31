Putin resmen ladı

Giriş Tarihi: 31.5.2017 12:26 Güncelleme Tarihi: 31.5.2017 12:47
Putin resmen imzaladı

Devlet Başkanı , 'ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi ladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rus uçağının düşürülmesinin ardından uygulamaya koyulan bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören kararnameyi ladı.

Buna göre Putin, Türk şirketlerinin topraklarında iş yapmasına ve Türk vatandaşlarının Rusya'da istihdam edilmesine ilişkin kısıtlamaları kaldırdı.

'VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEK TÜRK VATANDAŞLARININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ'

Putin, vizesiz olarak Rusya'ya seyahat edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamını da genişletti.

Buna göre, uçak mürettebatında yer alan Türk vatandaşları, Rusya'ya kısa süreli iş seyahati için giriş yapacak hizmet pasaportu sahibi Türk vatandaşları, Rusya'daki Türk diplomatik temsilciliklerine atanan Türk vatandaşları ve aileleri vizesiz olarak Rusya'ya giriş yapabilecek.

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Putin resmen imzaladı
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