Yerli otoya ilk talip çıktı

Türkiye'nin yan sanayi alanındaki birikimini ana sanayiye taşıyacak yerli otomobil projesi konusunda yaşanan süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'ndaki çağrısının karşılık bulmasıyla yeni bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 'Biz hazırız' karşılığını verirken, yerli otomobilin üretim yeri konusu da gündeme gelmeye başladı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), yerli otomobilin üretim yeri için İnegöl'ü adres gösterdi. İTSO kapsamlı bir raporla TOBB'a başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Yerli otomobil konusunda TÜSİAD'dan beklediği karşılığı bulamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez aynı teklifi TOBB'a götürdü. TOBB'un geçen hafta yapılan Mali Genel Kurulu'nda, 'Yerli otomobili TOBB üretsin. Biz destek vermeye hazırız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başkan Hisarcıklıoğlu, 'Biz hazırız. Yeterki yanımızda olun' karşılığını verdi. Yerli otomobil için Babayiğit'in TOBB'dan çıkacak olması, otomobilin üretim yeri konusunu da gündeme getirdi.

İTSO HAREKETE GEÇTİ

Ticaret ve Sanayi Odası, yerli otomobilin üretim yerinin İnegöl olmasını istedi. Oda Başkanı Metin Anıl, TOBB bünyesindeki firma ya da firmalarca üretilecek otomobilin yeri için İnegöl'ün hazır olduğunu söyledi. Konuya ilişkin talebini TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na aktardığını, Hisarcıklıoğlu'nun bu konuda kapsamlı bir rapor istediğini bildiren Başkan Metin Anıl, bunun için hazırlara başladıklarını açıkladı. Yerli otomobil fabrikası için Yenişehir yolu üzerindeki Mobilya İhtisas OSB'nin yanında 2 bin 500 dönümlük bir araziyi düşündüklerini bildiren İTSO Başkanı Metin Anıl, arazinin tarıma elverişsiz, olduğunu ve çok avantajlı bir konumda yer aldığını söyledi. Başkan Anıl, "Arazi İnegöl ile Yenişehir arasında, Yenişehir Havaalanı'na, yapımı süren hızlı tren istasyonuna, İstanbul, Bursa İzmir otoyoluna, Gemlik ve Mudanya limanlarına çok yakın. Otomotiv ana ve yan sanayilerinin kurulu bulunduğu Bursa, Gebze, Kocaeli ve Adapazarı'nın tam ortasında yer alıyor" dedi.

Anıl, İnegöl'ün ekonomik ve sosyal kültürel birikiminin, yerli otomobil üretimi için elverişli olduğuna da vurgu yaptı. Bir tanesi Islah sürecinde 4 tane OSB'si bulunan İnegöl'ün güçlü sanayisi ve altyapısı ile yerli otomobile ev sahipliği yapacak kapasitede olduğunu kaydeden İTSO Başkanı Metin Anıl, bugüne kadar ekonomik, sosyal ve kültürel alanda rüştünü ispat eden İnegöl'ün yeni bir ilke imza atmasını çok istediklerini ifade etti.

İLÇE EKONOMİSİ GÜÇLENİR

İnegöl'ün tekstilden mobilya sanayisine, gıdadan otomotiv yan sanayiye kadar birçok alanda ekonomik kültüre sahip olduğunun altını çizen Anıl şunları söyledi:"Yerli otomobil üretim yeri için İnegöl bize göre en uygun yer olacaktır. Öncelikle müsait bir arazisi var. Çok güçlü bir yan sanayiye sahip. Otomotiv ana ve yan sanayilerinin tam ortasında yer alıyor. Sanayi birikimi, güçlü ekonomisi, bu işin altından kalkacağını gösteren önemli etkenlerdir. Yerli otomobil projesinin İnegöl'de yaşama geçirilmesi, mevcut yan sanayiyi tetikleyerek ilçe ekonomisini daha güçlü hale getirecektir. Birçok alanda elde ettiği başarısıyla Marmara'nın gözbebeği olan İnegöl, yerli otomobil üretimiyle şaha kalkacaktır. Biz oda olarak bu konudaki talebimizi TOBB'a kapsamlı bir rapor ile sunacağız."