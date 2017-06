1 Haziran altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları çeyrek gram altın bugün kaç TL oldu. Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Yatırımcılarının yakından araştırdığı altın fiyatları Mayıs ayı zirvesi yakınında yatay seyrediyor. Peki Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadardan satılıyor? İşte piyasalarla ilgili güncel durum. Dün kapanışta 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 azalışla 143,80 liradan tamamladı. Çeyrek altın 236,00 lira, Cumhuriyet altını 962,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 düşüşle 143,80 liradan satışa sunuldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 143 bin 800 liraya geriledi. Altın piyasasında, 16 işlemde 12 milyon 532 bin 884,24 liralık ve 21 işlemde 39 milyon 947 bin 661,22 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 49 bin 375 liralık ve 1 işlemde 279 bin 229,23 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli? Maden, Ahlatçı Döviz ve Kıy. Mad., Ahlatçı Metal Rafi?neri? şeklinde sıralandı. BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazandı.



ALTIN FİYATLARINDA DÜN DEĞİŞİM GÖSTEREN RAKAMLAR!



Gram altın, dolar/TL'nin 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemesine paralel düşüşünü bugüne de taşıdı ve saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 143,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 961 liradan alıcı buluyor.



Altının ons fiyatı ise dün günü değer kaybıyla 1.262,6 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.263,3 dolar seviyelerinden işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan'ın, dün yaptığı açıklamada, "bu yıl 2 faiz artışı olabileceğini" ifade etmesinin, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde toparlanmalara, emtia fiyatlarında ise düşüşlere neden olduğunu söyledi.



Memiş, dün altının ons fiyatının 1.270 doları, gram fiyatının ise 146,3 lira seviyesini test ettiğini hatırlatarak, direnç seviyelerini test eden altın fiyatlarında kar satışlarının hızlandığını kaydetti.



ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam verisi öncesinde altın fiyatlarının satış baskısı altında kalabileceğini belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.250 doların destek, 1.270 doların ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Altın nedir?

Altın parlak sarı, yoğun, havadan, sudan etkilenmeyen ve ticari değeri çok yüksek bir metaldir. Kimyasal element olarak simgesi Au'dur ve Latince "aurum"un kısaltmasıdır.

Altında ayar ne anlama gelir?

Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye'de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir. 24 ayar altın, arı ya da bir başka deyişle saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır). 18 ayar içindeki has altın 750 milyem, 14 ayar içindeki has altın ise 585 milyemdir.

Has altın gram fiyatı nasıl hesaplanır?

1 ons altın fiyatı / 31,1034768 formülü bize 1 gram altının fiyatını vermektedir.

Çeyrek altın kaç ayar ve kaç gramdır?

Halk arasında sıkça kullanılan diğer bir adı da "küçük altın"dır. 22 ayar 1,75 gramdır. Has altın olarak karşılğı 1,605 gramdır.

Yarım, Tam (Ziynet) ve Ata Cumhuriyet Altını kaç ayar ve kaç gramdır?

Yarım altın 22 ayar 3,50 gramdır. Has altın olarak karşılığı 3,21 gramdır. Tam yani diğer bir adıyla Ziynet altın ise 22 ayar 7,00 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,42 gramdır. Ata Cumhuriyet Altını 22 ayar 7,20 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,60 gramdır.

Gremse altının değeri nasıl hesaplanır?

Bu altının diğer bir adı da 2,5 luk altındır. 10 çeyrek altına veya 5 adet yarım altına eşittir.

Reşat ve Hamit altın nedir?

Reşat altın Osmanlı altınlarıdır. Bunlar eski Osmanlı devleti zamanlarından kalan altınlardır. Reşat döneminde (hicri 1327) basılmıştır.

Hamit altın ile Reşat altın, aynı fiyata sahiptirler ve ikisinin arasında görünüşleri haricinde herhangi bir farklılık gözlemleyemezsiniz. En büyük farkları budur. Bununla birlikte ikisini birbirinden ayıran bir diğer özellikte Hamit altının II.Abdülhamid döneminde yani hicri 1293 senesinde basılmış olmasıdır.