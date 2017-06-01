Boğaz'da üçüncü yıkım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yıkım ekipleri Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir denizcilik firmasına ait binaya geldi. Belediye ekipleri yıkım kararı olduğunu belirterek içeride bulunan eşyaları dışarı çıkarttı.

BİNAYI BOŞALTTILAR

Ofis eşyalarını nakliye kamyonlarına koyan ekipleri binayı boşalttı. Sabah işe gelen iş yeri çalışanları ise yıkım ekiplerini görünce büyük şok yaşadı. İş yerindeki kişisel eşyalarını kolilere koyan çalışanlar endişeli gözlerle çalışmaları izledi.

İŞ MAKİNELERİYLE...

Sabah erken saatlerde Muallim Naci Caddesi'ndeki şirkete gelen belediye ekipleri, yıkım kararı olduğunu belirterek binayı boşalttı. Ekipler, binanın boşaltılmasının ardından iş makineleriyle yıkıldı

Yıkım kararı verilen Kuruçeşme'deki binanın, uluslararası lojistik işi yapan Atlantis Tankers Grubu'na ait. Anılan grup bünyesinde Armona Denizcilik isimli bir şirket de bulunuyor.

İBB'DEN YIKIM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'ta bir iş yerinin yıkılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan bir iş yeri sabah saatlerinde alınan karar gereği yıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıkım ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş İlçesi, Muallim Naci Cad. 95 ve 93 kapı numaralı yere ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Encümenince 2960 sayılı kanuna aykırılıktan dolayı yıkım kararı alınmış, Encümen Kararına istinaden Müdürlüğümüz yıkım programı dahilinde emniyet kuvvetleri nezaretinde tüm altyapı hizmetlerinin (BEDAŞ-İGDAŞ-İSKİ) kesilmesine müteakip içerisindeki eşyadan tahliye edilip boşaltılarak 01.06. 2017 tarihinde yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir."

