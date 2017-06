Et ve Süt Kurumu'nda et kuyruğu

Daha önce stoklarda kırmızı et bulunduğu için her gün saat 10.00'dan itibaren hizmet verilen Et ve Süt Kurumu satış mağazalarının büyük bölümünde Ramazan ile birlikte kırmızı etin hemen tükenmesi üzerine, ürünün gelmesi ve işlenebilmesi için satışlara saat 13.00'ten itibaren başlanabiliyor. Bu konuda satış mağazalarının önüne satışa başlanacağı saate ilişkin yazılar asılıyor.

Avcılar'daki Et ve Süt Kurumu satış mağazasının satışa başlamasından 1 saat önceden müşteriler sıraya girerek kepenklerin açılmasını bekliyor. Görevliler saat 10.30 sıralarında kamyondan indirilen et göreviler tarafından işlenmeye başlanıyor. Kıyma ve kuşbaşı halinde doğranan kırmızı eti almak için dışarıda beklemek zorunda kalmaktan yakınan müşteriler, Ramazan ayı ile birlikte kasaplarda fiyatların arttığını, güvenilir ve piyasadan kilosu en az 10 TL ucuz olduğu için Et ve Süt Kurumu'nu tercih ettiklerini söyledi.

Et satış mağazasının kepenklerinin açılması ile bir anda içeriye akın eden müşterilerin önemli bölümü piyasada 42 TL'den satılan kıyma ve kuşbaşı eti 13 TL daha ucuza almak isterken, daha fazla kişiye hizmet verilebilmesi için çoğu zaman 1'er kilodan fazla ürün satılmıyor.

Vitrindeki kırmızı et dakikalar içerisine tükenirken Et ve Süt Kurumu yetkilileri, mağazadan görüntü alınması için genel müdürlükten izin alınması gerektiğini belirtirken, izdihamın görüntülenmesini istemedi. Kırmızı etin tükenmesi ardından kurum şubesinde beyaz et ürünlerinin satışına devam ediliyor. Et ve Süt Kurumu'nun perakende satış fiyatları şöyle:

Dana kıyma: 28.75, dana kuşbaşı: 31.00, dana biftek-rosto: 36.00, dana pirzola: 50.00, dana kontrfile: 50.00, dana bonfile; 65.00, dana biftek stragonof: 38.00, dana biftek sote: 38.00, dana gulaş: 38.00, dana şiş; 38.00, macar salam; 29.15, pastırma; 63.95, ekstra pastırma: 68.50, pastırma dilimli: 65.95, ekstra pastırma dilimli; 73.50, Akçaabat köfte; 29.30, İnegöl köfte: 28.10, Adana köfte; 28.70, kasap köfte: 27.85, sığır kavurma; 37.75, sığır kıyma tipi kavurma: 33.60, kuzu kol; 31.40, kuzu pirzola; 50.00, kuzu but fırın; 36.92, kuzu but şiş; 43.13, kuyruk yağı: 15.00 TL.