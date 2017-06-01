Gedikli: Türkiye ekonomisinden 16 Nisan’dan beri daha güzel haberler geliyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli son gelen ekonomi verilerini değerlendirdi. Dünya ekonomisinin 5 yıl içinde resesyona gireceğine dair analizlerin yapıldığını, küresel ekonomi de iştahsızlık döneminde birçok badire atlatan Türkiye ekonomisinden 16 Nisan'dan beri daha güzel haberler gelmeye devam ettiğini bildiren Gedikli, "TL ile ihracat bu yılın ilk 4 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 127 artarak 4 milyar 889 milyon dolar oldu. Mayıs ayında en fazla ihracatı 2 milyar 566 milyon dolarla otomotiv sektörümüz yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli otomobili 'biz bu işi yaparız' vurgusunun da üretim altyapımızda karşılığı olduğunun rakamsal karşılığı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını belirten Gedikli, "ABD'den gelen veriler ise faiz artışı ve bilanço azaltımını FED'in henüz gerçekleştiremeyeceğini bunun da gelişen ülkeler arasında pozitif ayrışan Türkiye için reform fırsatı olduğunu görmekteyiz. 'TL'ye güven, bekleme yatırım yap' diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlarla daha güzel gelişmeler yaşayacağız" ifadelerine yer verdi.