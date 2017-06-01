Hurda araç düzenlemesinin detayları belli oldu! 1997'den önce...

Model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtları için 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuru yapanların motorlu taşıtlar vergisi ile trafik borçları ve gecikme cezaları silinecek.

Ekonomik ömrünü tamamlamış 20 yaş ve üzeri araçlarla ilgili yapılan düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Düzenleme 355 bin kamyon, kamyonet ve çekici, 100 bin minibüs, otobüs ve panelvan, 1.6 milyon otomobil, arazi taşıtı ve motosiklet olmak üzere 2.1 milyon aracı ilgilendiriyor

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Posta'nın göre; başvuru bugün başladı. 31 Aralık 2018'e kadar sürecek. Önce Trafik Tescil'e, aracınızı hurdaya ayırmak istediğinizi beyan etmeniz gerekiyor. Buradaki işlemlerden sonra bağlı bulunduğunuz vergi dairesine giderek aracın birikmiş tüm vergi ve ceza borçlarını sildireceksiniz. Vergi dairesinden hurda aracınızı teslim için size bir numara verilecek. Daha sonra araç teslim edilebilecek.