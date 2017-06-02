Dev GSM ihalesinin kazananı belli oldu

Türk Telekom, mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerine altyapı kurulması ve işletilmesi ihalesi en düşük teklifi veren AVEA ve Vodafone iş ortaklığına kaldığını duyurdu. İhale büyüklüğü 1.5 milyar TL olarak belirtildi.

Açıklamaya göre, ihalenin bedeli KDV hariç 1.59 milyar TL oldu. İhale bedelinden oratklık payına düşen kısım 809.4 milyon TL. Bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, "1 Haziran 2017 tarihinde ihalenin, verilen en düşük teklifi sunan Avea ve Vodafone iş ortaklığı üzerinde kaldığı tarafımıza iletilmiş olup ihaleye ilişkin sözleşmenin yasal prosedürlerin tamamlanması sonrasında imzalanması planlanmaktadır" denildi.

Türk Telekom 13 Mart 2017'de bağlı ortaklığı Avea'nın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1,472 adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren İhale'ye Vodafone ile birlikte teklif verdiğini açıklamıştı.