Dev sinin kazananı belli oldu

REUTERS

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 2.6.2017 10:26 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 10:29
Dev GSM ihalesinin kazananı belli oldu

Mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerine gerekli altyapıyı yi kazanan AVEA ve yapacak. İhale büyüklüğü ise 1.5 milyar TL olarak açıklandı.

, mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerine altyapı kurulması ve işletilmesi si en düşük teklifi veren AVEA ve iş ortaklığına kaldığını duyurdu. İhale büyüklüğü 1.5 milyar TL olarak belirtildi.

Açıklamaya göre, ihalenin bedeli KDV hariç 1.59 milyar TL oldu. İhale bedelinden oratklık payına düşen kısım 809.4 milyon TL. Bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, "1 Haziran 2017 tarihinde ihalenin, verilen en düşük teklifi sunan Avea ve Vodafone iş ortaklığı üzerinde kaldığı tarafımıza iletilmiş olup ihaleye ilişkin sözleşmenin yasal prosedürlerin tamamlanması sonrasında imzalanması planlanmaktadır" denildi.

Türk Telekom 13 Mart 2017'de bağlı ortaklığı Avea'nın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1,472 adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren İhale'ye Vodafone ile birlikte teklif verdiğini açıklamıştı.

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Dev GSM ihalesinin kazananı belli oldu
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