İstanbul'a 4 yeni vapur hattı geldi

Şehir Hatları, yaz mevsiminin yoğunluğu dikkate alınarak düzenlenen yeni sefer tarifesini, 5 Haziran'dan itibaren devreye alacak. Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, yaz sezonuna göre düzenlenen seferler 5 Haziran-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Yaz mevsiminin yoğunluğu dikkate alınarak düzenlenen vapur hatları yeni seferlerle güçlendirildi.

Bazı hatlarda sefer artışına gidilirken, dört yeni hat ve yenilenen iskelelerle her iki yakada kıyı boyunca Eminönü-Sarıyer ve Beykoz-Üsküdar, Bostancı-Karaköy ve tarifeli hale getirilen Ortaköy-Üsküdar seferleri hizmete alınacak. Yeni açılacak hatlardan Bostancı-Karaköy seferleri hafta içi 06.45-19.20 arasında hizmet verecek.

Asya-Avrupa geçişlerini denizden 8 dakikaya indiren İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri iki yaka arasında hafta içi ve cumartesi günleri 86, pazar ve tatil günleri karşılıklı 74 seferle yolcularına süre ve fiyat avantajı sağlamaya devam edecek.

Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı seferleri 12 Haziran-27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'un sayfiye yerlerinden Poyraz'a kadar uzatıldı. Sedef Adası seferleri de her gün Bostancı'dan Büyükada'da ücretsiz aktarmalı olarak 2 gidiş-2 dönüş şeklinde yaz boyunca uygulanacak.

FENER VE BALAT İSKELESİ

Bir süradir bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sefer yapılamayan tarihi Fener ve Balat iskeleleri de 2017 yaz tarifesiyle birlikte Üsküdar-Eyüp hattında hizmet vermeye başlayacak.

Bekleme salonları, yolcu geçiş platformları, iskele çatısı, dış ve iç cephe sistemleriyle yenilenen tarihi iskeleler aslına sadık kalınarak orjinaline uygun bir şekilde yeniden inşa edildi. Kazıklı sistem üzerinde radye temel donatıları konularak beton üzerinde bina edilen her iki iskele 5 Haziran Pazartesi gününden itibaren Haliç hattındaki seferlerle yolcularıyla yeniden buluşacak.

VAPUR TURLARININ SAYISI ARTIYOR

Yaz sezonuyla Boğaziçi turlarından "Nostaljik Tur" her gün 10.35 ve 13.35'te, "Kısa Boğaz Turu" 14.30 Eminönü'nden hareket edecek. Şehir Hatlarının bir klasiği haline gelen yaz akşamlarının nostaljik keyfi "Mehtap Turları" da 10 Haziran-16 Eylül tarihleri arasında her cumartesi Bostancı'dan Anadolu Kavağı'na uzanan turlarla başlayacak.

Boğaziçi, Adalar, Haliç ve arabalı vapur hatlarındaki Şehir Hatları yaz tarifesi seferleri 17 Eylül tarihine kadar geçerli olacak.

Yaz tarifesiyle birlikte hizmete girecek projelerle ilgili bilgi veren Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, deniz ulaşımını daha keyifli, daha kullanılır hale getirmeye çalıştıklarını, İstanbulluların ve bu şehri ziyarete gelen turistlerin denizden daha fazla faydalanmalarını istediklerini belirtti.

Yaz tarifesiyle birlikte önemli planlamaların gerçekleştirildiğini ifade eden Güler, özellikle Bostancı-Karaköy seferlerinin yolculara süre ve ekonomik katkı sağlayacağını, toplu ulaşımda entegre ve planlı seferlerle yenilenen iskelelerle İstanbullulara keyifli deniz yolculukları yaşatmak istediklerini sözlerine ekledi.