Kuzuda ithalat sinyali

Sondönemde kuzu etinde yaşanan yüzde 30'luk fiyat artışı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakan Faruk Çelik , düzenlediği sohbet toplantısında kuzu eti ile ilgili kısmı bir sıkıntı yaşandığını, fiyatların düşürülmesi için gerekirse ithalat yapabilecekleri mesajını verdi. Bakanın açıklamasını değerlendiren sektör temsilcileri "Hayvancılık biter" diyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, "İthalatla kırmızı et açığının kapatılacağını düşünmek büyük bir yanılgıdır. Dışa bağımlı olmak sorunu çözmez" dedi. Çelik, sıkıntının aşılması için şu öneride bulundu: "Ülkede bir an önce erken buzağı, oğlak ve dişi kuzuların kesimi yasaklanmalı. Dişi kuzuları kesmek ülke ekonomisine darbe vurmaktır. Biz hiçbir zaman ithalattan yana olmadık. Kırmızı et açığı küçük baş hayvancılığın desteklenip gelişmesiyle aşılır." Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan ise "Her sıkıştığımızda ithalata sığınmayalım. Kısa süreli çözüm için getirilen geçici ithalat serberstisi sektörü rahatlatabilir. Ancak kalıcı hale gelirse sektöre büyük zarar verir" dedi.Bakan Çelik, Türkiye'nin yıllık 150 bin ton kırmızı et açığının bulunduğunu, turist sayısındaki artışların da talebi yükselttiğini söyledi. Türkiye'nin hayvan varlığını hızla artırması gerektiğine dikkat çeken Çelik, bunun için gerekli adımların atıldığını, sonuç almasının ise birkaç yıl sürebileceğini belirtti. Çelik, et fiyatlarının düşmesi için yemin ucuzlaması gerektiğini, bunun için de Türkiye genelinde yem bitkisi ekimine izin verildiğini kaydetti.Bazı ürünlerde seradan tarlaya geçişte belli aylarda fiyat artışı olduğunu belirten Bakan Çelik, buna örnek olarak domatesi gösterdi. Çelik, "Mesela domates fiyatları son 5 yıl içinde nisanda artmış. Bazı ürünlerde de o yıl rekolte düşük kalabiliyor" dedi. Gıda Komitesi'nde bu konunun ele alındığına dikkat çeken Çelik, "Meyve ve sebzede, mevsimsel fiyat yükselişlerinin olduğu aylarda ihracat teşviki verilmeyecek. İhracat cazip olmayacağı için ürün iç piyasaya gidecek. Böylece fiyatlar da çok yükselmeyecek" diye konuştu. Ekonomi Bakanlığı'nın tüm tarım ürünleriyle ilgili ihracat teşviklerini Tarım Bakanlığı'nın arz-talep dengesini dikkate alarak vereceğine dikkat çeken Çelik, rekoltenin o yıl Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşımaya yetmeyeceği ortaya çıkarsa ilgili ürün için ihracat desteği verilmeyeceğinin altını çizdi.Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için besilik hayvan ithal ettiğine dikkat çeken Faruk Çelik, geçen yıl ekimde 42 bin 600, kasımda 66 bin, aralıkta ise 130 bin besilik hayvan geldiğini belirterek, "240 bin hayvan kesilebilecek durumda. 14 milyon yerli hayvandan 6 milyon damızlığı çıkartırsanız yaklaşık 8 milyon arasında ciddi oranda kesilecek hayvan var" dedi.Çelikhaziran ayı içinde ayrıca 32 bin baş hemen kesilecek kasaplık hayvan geleceğine dikkat çekerek alınacak önlemleri şöyle sıraladı: "Aldığımız bilgiye göre kesim ayı geldiği halde fiyatlar artsın diye hayvanlarını bekletenler var. Kesimi gelmesine rağmen buna yanaşmayan işletmelere ne ithalat ne de Et Süt Kurumu aracılığı ile hayvan temini yapılmayacak."