'dan ithalatına "şartlı" yeşil ışık

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 2.6.2017 10:35 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 10:39
Rusya'dan domates ithalatına şartlı yeşil ışık

Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, "Türkiye’den kısıtlı hacimlerde ithalatı söz konusu olabilir. İstişareler yaz bitmeden tamamlanacak" dedi.

'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dvorkoviç, Türkiye'den sos ve meyve suyu gibi ürünlerin yapımında kullanılmak üzere düşük hacimlerde ithal edilebileceğini söyledi.

Uygun fiyatlı Türk domatesinin işleme süreçleri için kullanılabileceğini belirten Dvorkoviç, "Ancak yüksek hacimlerde domates ithal edilmesi gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin istişarelerin yaz bitmeden tamamlanacağını kaydeden Dvorkoviç, "Bu konuda bir anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Rus hükümeti, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaların tümünü kaldıran kararnameyi bugün yürürlüğe koydu.

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Rusya'dan domates ithalatına "şartlı" yeşil ışık
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