Dev projelere karşı çıkan TMMOB'a büyük şok! Yetkileri iptal ediliyor...

Yazıda, "6235 sayılı TMMOB kanunu değişiklik taslağı" için görüş talebinde bulunuldu. Hazırlanan taslağa göre; mesleki denetim yetkisi TMMOB ve Odaların elinden alınacak.

MİMARLARDAN TOPLANAN HARACA SON

Bu taslakla, TMMOB ve Odaların en büyük gelir kapısı kapanacak. Piyasada iş yapmak isteyen mimarlar; odalara para ödemek zorunda kalmayacak.

Odalar; mimarlardan "büro tescil, üye kayıt, belgelendirme, raporlandırma ve yayın ücretleri" adı altında para topluyordu. Bu paraların dışında aylık aidat zorunluluğu da var.

TMMOB kanunu değişiyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SERT ÇIKMIŞTI

Erdoğan, Osman Gazi Köprüsü açılışında skandallara imza atan TMMOB için şu ifadeleri kullandı: "Adı mimar mühendisler odası hemen yargıya gidiyor, her yargıya gidişinde eli boş dönüyor. Bizim her projemiz birileri tarafından engellenmiştir. Çünkü bunlar paralelle de beraber çalışıyor ya. Köprü yaparız karşımızda bunlar, turizm projesi yaparız karşımızda bunlar, yol havalimanı yaparız karşımızda bunlar"

SKANDALLARI BİTMİYOR

Gezi olayları sırasında "3'üncü Köprü, 3'üncü Havalimanı, Kanal İstanbul" gibi projelere karşı deklarasyon yayınlayan Taksim Platformu'nun baş aktörü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), skandal bir karara imza atmış. Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü projesinin imar planını yapan şehir plancıları Ahmet ve Arzu Özdal'a, üyesi oldukları TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından '3 ay süre ile meslekten men' cezası vermişti.



10 BİN TL HARÇ ALDILAR

Oda, yapılacak işin de yazılı olduğu bu belge karşılığında firmadan yaklaşık 10 bin lira harç aldı. Ancak 4 ay sonra Şehir Plancıları Odası bu kez, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin 'planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu', projede yer alarak 'meslek etik ve ahlakı ile bağdaşmayan faaliyet' yaptıkları gerekçesiyle iki ortak ile 4 firma çalışanı hakkında soruşturma açtı. Açılan soruşturmanın şaşkınlığını yaşayan Ahmet ve Arzu Özdal yaptıkları savunmada, proje ve planla ilgili bir yargı kararı bulunmaksızın TMMOB'un aldığı kararın 'yargısız infaz' niteliği taşıdığını ifade etmişti