Türkiye nakitsiz ekonomide ilk 5’te

Fintech konusunda uzman olan İngiliz araştırma şirketi Burnmark'in CEO'su Devie Mohan, yaptıkları analizlerle Türkiye'nin mevcut durumda nakitsiz toplum olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Halihazırda hesaplamalara göre nakitsiz topluma en hızlı geçecek ülkeler İsveç, Hindistan, Danimarka, Singapur ve Türkiye. Devie Mohan, "Bu büyüme oranları ve şartlar devam ederse Türkiye ilk ülkelerden biri olacak. Singapur Türkiye'ye çok benziyor bu anlamda. Akıllı telefon penetrasyonu, genç nüfusu, kamu otoritesi bu anlamda önemli adımlar atıyor. Ortak hareket edilirse Türkiye de orada olur" dedi.Türkiye'nin bankacılık sektörü ile bir bağı olmayan hâlâ yüzde 48'lik bir kesimi olduğunu ve bu rakamın batılı ülkelerden çok daha fazla olduğunu belirtti. Ancak mevcut kitlenin dijital bankacılığı dünyanın çok ötesinde kullandığını belirten Devie Mohan, "İngiltere veya batılı ülkelerde görmediğimiz uygulamalar var. Örneğin facebook veya sosyal medya üzerinden para gönderme işlemini İngiltere'de göremezsiniz. Biz Türkiye'den öğreniyoruz dijital bankacılığı. Türkiye'nin yarı yarıya bankacılık dışında kalan kesimi de çok büyük problem değil. Çünkü bu nakitsiz bir toplum için gerekli şart değil. Örneğin Kenya bu konuda bir örnek. İnsanlar mobil ödemeler konusunda çok gelişmiş bir örnek. Herhangi bir cihazdan işlem yapılabiliyor ve banka hesabı olması şart değil" şeklinde konuştu. Banka kartları ile alışveriş konusunda Türkiye'nin Avrupa ile karşılaştırınca görece olarak geride olduğunu söyleyen Mohan, bu durumun nakit kullanımını yüksek tuttuğunu aktardı.Türkiye'nin kart sayısında Avrupa birincisi, dünya sekizincisi olduğunu belirten Mohan, "Pos terminallerinde de Türkiye Avrupa birincisi ve dünya beşincisi durumunda. Bu nedenle Türkiye'nin önünde ciddi bir fırsat var" dedi. Türkiye kişi başına kart sayısında Avrupa üçüncüsü ve dünya 10'uncusu iken kişi başına düşen POS cihazında da Avrupa yedincisi ve dünyada 10'uncu durumda.