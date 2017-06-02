Türkiye’den dünya sahnesine oyun

Oyun pazarında Türkiye'den girişimlerin daha çok sahne aldığını görüyoruz. StartersHub girişimlerinden, Türkiye'nin en kapsamlı bağımsız bilgisayar oyunu projesi olan ve RealityArts Stüdyo tarafından üretilen Voidrunner, rekor bir ilgiyle Steam üzerinden oyunseverlerle buluşuyor. Hem çoklu oyunculu hem de yapay zekaya sahip botlar ile tek kişilik modlara sahip bir uçuş oyunu olan Voidrunner, gelişmiş grafikleri ve rahat oyun yapısı ile oyunculara bambaşka dünyaların kapılarını açıyor. En popüler oyun marketlerinden biri olan Steam'den sadece 3 günde olumlu yanıt alan Voidrunner 1 Mayıs'ta Türkçe dil desteği ile Steam'de oyuncularyla buluştu. Unreal Engine'in üreticisi Epic Games'den bizzat destek almasıyla ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil etmeye başlayan Voidrunner, sadece birkaç hafta içinde tek kişilik yapay zekaya karşı oynanabilen Sanal Gerçeklik modunu yayımlayacak ve Playstation 4 versiyonu üzerinde çalışmaya başlayacak. Elbette bu süre içerisinde Voidrunner'a birçok yenilikler ve ek özellikler üretilmeye devam edilecek. Tüm yama ve yenilikler ücretsiz olacak. RealityArts 15 TL'lik özel fiyatı ile ülkemizin oyun sektörüne zengin bir içerik, server altyapısı ve yapay zekalı tek kişilik modlar ile dolu dolu bir oyun deneyimi armağan ediyor.