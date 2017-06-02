Ünlü ağaç budarken düşüp hayatını kaybetti

DHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 2.6.2017 14:12 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 14:50
Ünlü iş adamı ağaç budarken düşüp hayatını kaybetti

İzmir'in tanınmış iş adamlarından, Danacı Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı 70 yaşındaki , evinin bahçesindeki bekçi kulübesinin üzerinde ağaç budadığı sırada dengesini kaybedip yere düşerek yaşamını yitirdi

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova'nın Çiçekli Mahallesi Akasya Sokakta meydana geldi. İzmirde tanınmış ayakkabı üreticilerinden, Danacı Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı , evinin bahçesindeki ağaçları budamak için, bekçi kulübesinin üzerine çıktı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Ağaçları budayan Danacı, dengesini kaybederek yere düştü. Danacının düştüğünü gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Danacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve 3 çocuk babası Danacının cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İşadamı Ahmet Danacı, Işıkkent Merkez Camiinde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığında toprağa verilecek.

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Ünlü iş adamı ağaç budarken düşüp hayatını kaybetti
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