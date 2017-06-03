Açık alan hilesine kapatma cezası

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigara içilen mekânlara karşı yaptırımların artırılması konusunda Meclis'te Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sigara ile ilgili mevcut yönetmeliği kanun maddesine dönüştüreceklerini belirten Akdağ, "Açılıp kapanan bir alan varsa ikram müessesesinin önünde, orayı biz kapalı mekân sayıyoruz. Artık oralarda içilemeyecek. Engelleyeceğiz. Önümüzdeki aylarda tütünlü nargile içiren mekânlara ciddi kapama cezaları gelecek. Sonradan hiç kimse ağlamasın" uyarısını yaptı. Yeşilay ile mobil aplikasyon uygulaması başlattıklarını anlatan Akdağ, uygulamayı; "Gittiğiniz kapalı mekânda sigara içiliyorsa bulunduğunuz mekânı işaretleyip basıyorsunuz, konum bildiriyorsunuz. Ekiplerin ellerinde tabletler var, en yakın ekibe bildiriyor" ifadeleriyle aktardı.

SİGARADA DÜZ PAKETE GEÇİLİYOR

Sigaraya ilişkin yasal düzenlemeler yapacaklarını aktaran Bakan Akdağ, şunları söyledi: "İki madde önemli birisi düz pakete geçeceğiz. Şu anlama geliyor, üstünde uyarılar var yine ama marka küçücük görünmeyecek kadar bir köşesinde. Markadan dolayı cezbedemiyor firmalar yani. Her tarafı uyarılarla dolu olacak. Markanın cezbetme etkisi var çünkü. Dünyada yapılmış çalışmalar var bunu gösteren. İlk Avustralya yaptı bunu. İkincisi de biz dışarıdan görünmeyecek şekilde sigara satılması şeklinde kanuna madde koymuştuk. Ama bu hukukta şöyle yorumlandı; vitrinden görünmeyecek şekilde. Marketin içine girdikten sonra arkalara koyuyorlar. Şimdi marketin içinde de görünmeyecek bu bir dolapta olacak diye madde getireceğiz. Torba yasa yapıyoruz sağlık için. Onun içinde olacak."

NARGİLEYE TÜTÜN KOYAN YANDI!

Bakan Akdağ, nargilenin de yasak kapsamında olduğunu belirterek, "Nargile kafelerde tütünsüz içine bitkiler falan koyuyorlar içilmesi mümkün ama içine en ufacık tütün konulduğu zaman çok ciddi cezaları var. Şunu da açıkça ifade edeyim; ciddi para cezalarının peşine kapama cezaları da önümüzdeki aylarda gelecek. Kurumlar müessese sahipleri bu hususta duyarlı olsunlar. Sonradan hiç kimse ağlamasın."

SİGARA İÇME ORANINDA YENİDEN DÜŞÜŞ BAŞLADI

Türkiye olarak sigarayla mücadelede; vergilerin artırılması, kapalı mekanlarda sigara içilmesinin engellenmesi, sigara reklamlarının yapılamaması, kutuların üzerindeki uyarılar, sigara bıraktırma hatları, ücretsiz ilaçlar gibi uygulamaları hayata geçirdiklerini anlatan Akdağ, "Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün programı. Biz dünyada bunun bütününü uygulayan ilk ve tek ülkeyiz. 2008-2012 arasında sigara içme oranlarını yüzde 32'lerden yüzde 27'lere kadar düşürmüştük. Bu 2012'den 2014-2015'e kadar maalesef yine 32'lere çıktı. 2015-2016'dan itibaren yine ciddi mücadeleye başladık, 32,5'tan 30,5'a indi yeniden. İyi yoldayız, mücadeleye devam" şeklinde bilgi verdi.